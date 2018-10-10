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Свежий салатик с сухариками. Всегда готовлю, когда нужно удивить

Вкусно и быстро!

 Свежий салатик с сухариками. Всегда готовлю, когда нужно удивить

Ингредиенты: 

Грудка куриная отварная (или куриная ветчина) — 250 г
Огурец свежий большой — 1 шт.
Сыр твёрдый — 70–100 г
Кукуруза — 1 банка
Сухарики
Чеснок
Майонез

Приготовление:

Куриную грудку и огурцы порезать кусочками. Сыр натереть на крупной терке или нарезать кубиками. С кукурузы слить сок. Сухарики обжариваем в духовке и выдавливаем чеснок.

Все смешать и заправить майонезом.

Приятного аппетита!

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