 Свежий салатик с сухариками. Всегда готовлю, когда нужно удивить

Ингредиенты:

Грудка куриная отварная (или куриная ветчина) — 250 г

Огурец свежий большой — 1 шт.

Сыр твёрдый — 70–100 г

Кукуруза — 1 банка

Сухарики

Чеснок

Майонез

Приготовление:

Куриную грудку и огурцы порезать кусочками. Сыр натереть на крупной терке или нарезать кубиками. С кукурузы слить сок. Сухарики обжариваем в духовке и выдавливаем чеснок.

Все смешать и заправить майонезом.

Приятного аппетита!