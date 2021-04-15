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Конфи из курицы. Интересный и простой салат

Конфи из курицы универсальное блюдо. Вы можете подать его к столу с каким либо гарниром, или закатать и припрятать на зиму.

Конфи из курицы: ингредиенты

Конфи из курицы

  1. Куриные голени либо другие части курицы — 3 шт. (три штуки)
  2. Лист лавровый — 3-4 шт. (три-четыре штуки)
  3. Чеснок — два зубчика
  4. Растительное масло или куриный смалец — 60 мл. (шестьдесят миллилитров)
  5. Чёрный перец горошком — 5-7 шт. (пять-семь штук)
  6. Соль, перец — по вкусу
  7. Розмарин — 1/2 ч. л (пол чайной ложки)

Рецепт приготовления:

  • Хорошо вымойте куриное мясо, выложите в ту форму, в которой будете запекать.
  • Влейте нужное количество растительного масла (если есть смалец, то лучше использовать его, особенно если намереваетесь закатать конфи в банки).
  • Отправьте туда лавровый лист и два зубчика чеснока.
  • Всыпьте сушёный розмарин.
  • Теперь всыпьте перец горошком и молотый чёрный перец, а также посолите.
  • По желанию можете добавить любимые специи.
  • Отправьте в разогретую  до 150 градусов духовку на два часа. Сверху закройте фольгой, а через час откройте и переверните.
  • Готовое мясо можете выловить на тарелку и горячим подавать к столу.

Конфи из курицы простое и интересное блюдо.

Конфи из курицы. Интересный и простой салат 2

Готовьте на здоровье!

 

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