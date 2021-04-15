Конфи из курицы. Интересный и простой салат

Конфи из курицы универсальное блюдо. Вы можете подать его к столу с каким либо гарниром, или закатать и припрятать на зиму.

Конфи из курицы: ингредиенты

Куриные голени либо другие части курицы — 3 шт. (три штуки) Лист лавровый — 3-4 шт. (три-четыре штуки) Чеснок — два зубчика Растительное масло или куриный смалец — 60 мл. (шестьдесят миллилитров) Чёрный перец горошком — 5-7 шт. (пять-семь штук) Соль, перец — по вкусу Розмарин — 1/2 ч. л (пол чайной ложки)

Рецепт приготовления:

Хорошо вымойте куриное мясо, выложите в ту форму, в которой будете запекать.

Влейте нужное количество растительного масла (если есть смалец, то лучше использовать его, особенно если намереваетесь закатать конфи в банки).

Отправьте туда лавровый лист и два зубчика чеснока.

Всыпьте сушёный розмарин.

Теперь всыпьте перец горошком и молотый чёрный перец, а также посолите.

По желанию можете добавить любимые специи.

Отправьте в разогретую до 150 градусов духовку на два часа. Сверху закройте фольгой, а через час откройте и переверните.

Готовое мясо можете выловить на тарелку и горячим подавать к столу.

Конфи из курицы простое и интересное блюдо.

Готовьте на здоровье!