Конфи из курицы. Интересный и простой салат

Конфи из курицы универсальное блюдо. Вы можете подать его к столу с каким либо гарниром, или закатать и припрятать на зиму.
Конфи из курицы: ингредиенты
- Куриные голени либо другие части курицы — 3 шт. (три штуки)
- Лист лавровый — 3-4 шт. (три-четыре штуки)
- Чеснок — два зубчика
- Растительное масло или куриный смалец — 60 мл. (шестьдесят миллилитров)
- Чёрный перец горошком — 5-7 шт. (пять-семь штук)
- Соль, перец — по вкусу
- Розмарин — 1/2 ч. л (пол чайной ложки)
Рецепт приготовления:
- Хорошо вымойте куриное мясо, выложите в ту форму, в которой будете запекать.
- Влейте нужное количество растительного масла (если есть смалец, то лучше использовать его, особенно если намереваетесь закатать конфи в банки).
- Отправьте туда лавровый лист и два зубчика чеснока.
- Всыпьте сушёный розмарин.
- Теперь всыпьте перец горошком и молотый чёрный перец, а также посолите.
- По желанию можете добавить любимые специи.
- Отправьте в разогретую до 150 градусов духовку на два часа. Сверху закройте фольгой, а через час откройте и переверните.
- Готовое мясо можете выловить на тарелку и горячим подавать к столу.
Конфи из курицы простое и интересное блюдо.
Готовьте на здоровье!
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