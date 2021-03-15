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Вкусный салат Заботливая жена

Вкусный салат Заботливая жена получается невероятным и таким аппетитным. Вы только взгляните на такую красоту! Салат станет настоящим украшением вашего стола!

Вкусный салат Заботливая жена

Вкусный салат Заботливая жена: ингредиенты

  1. 0.3 кг — куриного филе
  2. 0.2 кг — грибов
  3. 2 (две) шт — моркови
  4. 1 (одна) шт — лука
  5. 150 (сто пятьдесят) гр — сыра
  6. 0.2 кг — маринованных огурцов
  7. 0.2 кг — майонеза
  8. зелень по вкусу
  9. соль по вкусу
  10. перец по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Отварите куриное филе до готовности
  • Грибы нарежьте на небольшие кусочки
  • Лук очистите и измельчите
  • Выложите его в сковороду и обжарьте до прозрачного состояния
  • Добавьте грибы и жарьте еще пять минут
  • Затем выложите на тарелку и оставьте остывать
  • Вареное куриное филе нарежьте на средние кусочки
  • Маринованные огурцы нарежьте кубиком
  • Нарежьте морковь на средние кусочки
  • Измельчите зелень
  • Сыр натрите на терке
  • Собираем салат. Выложите м слоями, делая на каждом майонезную сетку Продукты выкладывайте в таком порядке: куриное филе, грибы, маринованные огурцы, морковь и майонез. Сверху украсьте измельченной зеленью. Оставляем настаиваться на 3-4 часа в холодильник и подавайте к столу.
  • Вкусный салат заботливая жена получился на славу. Такой сочный, ароматный, вкусный и эффектный.
    Готовьте на здоровье!

 

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