Вкусный салат Заботливая жена получается невероятным и таким аппетитным. Вы только взгляните на такую красоту! Салат станет настоящим украшением вашего стола!
Вкусный салат Заботливая жена: ингредиенты
- 0.3 кг — куриного филе
- 0.2 кг — грибов
- 2 (две) шт — моркови
- 1 (одна) шт — лука
- 150 (сто пятьдесят) гр — сыра
- 0.2 кг — маринованных огурцов
- 0.2 кг — майонеза
- зелень по вкусу
- соль по вкусу
- перец по вкусу
Рецепт приготовления:
- Отварите куриное филе до готовности
- Грибы нарежьте на небольшие кусочки
- Лук очистите и измельчите
- Выложите его в сковороду и обжарьте до прозрачного состояния
- Добавьте грибы и жарьте еще пять минут
- Затем выложите на тарелку и оставьте остывать
- Вареное куриное филе нарежьте на средние кусочки
- Маринованные огурцы нарежьте кубиком
- Нарежьте морковь на средние кусочки
- Измельчите зелень
- Сыр натрите на терке
- Собираем салат. Выложите м слоями, делая на каждом майонезную сетку Продукты выкладывайте в таком порядке: куриное филе, грибы, маринованные огурцы, морковь и майонез. Сверху украсьте измельченной зеленью. Оставляем настаиваться на 3-4 часа в холодильник и подавайте к столу.
- Вкусный салат заботливая жена получился на славу. Такой сочный, ароматный, вкусный и эффектный. Готовьте на здоровье!
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