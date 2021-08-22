Рецепт для ленивых. Готовим баклажаны, как в ресторане: дешево и вкусно

Запеченные баклажаны в духовке с разными ароматными соусами, помогают разнообразить меню питания и станут источником полезных веществ.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

баклажаны, 4 шт;

сметана, 2 ст.л;

томатная паста, 1 ст.л;

соль, сахар и перец по вкусу;

лук, 1 шт.

Для второго соуса необходимо:

сметана, 2 ст.л;

томатная паста, 1 ст.л;

чеснок, зелень, соль и сахар по вкусу.

Процесс приготовления

Баклажаны режем на две части и запекаем в духовке до готовности. Остужаем и очищаем от кожуры.

Режем баклажаны кусочками и немного присаливаем.

Часть овощей поливаем одним соусом, часть – вторым.

Для первого соуса лук мелко режем и обжариваем его на растительном масле.

Добавляем сметану и томатную пасту, соль и сахар по вкусу, перемешиваем.

Добавляем тертый чеснок и доводим до кипения. Все, соус готов.

Для второго соуса также смешиваем сметану с томатной пастой и чесноком, укропом, сахаром и соевым соусом. Если соевый соус не любите, тогда просто солите. Доводим до кипения и снимаем с плиты, остужаем.