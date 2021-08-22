Рецепт для ленивых. Готовим баклажаны, как в ресторане: дешево и вкусно

Запеченные баклажаны в духовке с разными ароматными соусами, помогают разнообразить меню питания и станут источником полезных веществ.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
баклажаны, 4 шт;
сметана, 2 ст.л;
томатная паста, 1 ст.л;
соль, сахар и перец по вкусу;
лук, 1 шт.
Для второго соуса необходимо:
сметана, 2 ст.л;
томатная паста, 1 ст.л;
чеснок, зелень, соль и сахар по вкусу.
Процесс приготовления
Баклажаны режем на две части и запекаем в духовке до готовности. Остужаем и очищаем от кожуры.
Режем баклажаны кусочками и немного присаливаем.
Часть овощей поливаем одним соусом, часть – вторым.
Для первого соуса лук мелко режем и обжариваем его на растительном масле.
Добавляем сметану и томатную пасту, соль и сахар по вкусу, перемешиваем.
Добавляем тертый чеснок и доводим до кипения. Все, соус готов.
Для второго соуса также смешиваем сметану с томатной пастой и чесноком, укропом, сахаром и соевым соусом. Если соевый соус не любите, тогда просто солите. Доводим до кипения и снимаем с плиты, остужаем.
В качестве оригинальной добавки, сверху к баклажанам можно добавить дольки томатов, посыпать зеленью и тертым на мелкой терке сыром
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