Творожная ватрушка от Ольги Матвей. Лакомство из простых ингредиентов

Творожная ватрушка от Ольги Матвей получается очень большой и сытной, с таким десертом вы точно не останетесь голодными.
Творожная ватрушка от Ольги Матвей: ингредиенты
- Мука – 300 г. (триста грамм)
- Яйца – 2 шт. (две штуки)
- Яйца в творог – 3 шт. (три штуки)
- Сливочное масло – 140 г. (сто сорок грамм)
- Творог – 1 кг. (один килограмм)
- Молоко – 750 мл. (семьсот пятьдесят миллилитров)
- Сахарная пудра – 140 г. (сто сорок грамм)
- Сахарная пудра в творог – 240 г. (двести сорок грамм)
- Пудинг – 2 п. (два пакета)
- Лимонный сок – 2 ч. л. (две чайных ложки)
- Разрыхлитель – 2 ч. л. (две чайных ложки)
Способ приготовления:
- Для теста в удобную ёмкость вбейте 2 яйца, смешайте со сливочным и сахарной пудрой, всё тщательно перемешайте.
- Добавьте смешанную с разрыхлителем муку. Всё достаточно перемешайте в ёмкости, после выложите тесто на стол.
- Тесто распределите на листе пергамента. Должна получиться основа с небольшими бортиками.
- Для творожной начинки в творог вбейте 3 яйца, добавьте лимонный сок, сахарную пудру пудинг и молоко. Как следует перебейте блендером. Готовую начинку вылейте прямо в центр противня на основу. Можете немного расправить к бортикам.
- Запекайте пирог 30-40 минут при температуре 180 градусов.
Творожная ватрушка от Ольги Матвей — очень вкусно и сытно.
Приятного аппетита!
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