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Творожная ватрушка от Ольги Матвей. Лакомство из простых ингредиентов

Творожная ватрушка от Ольги Матвей получается очень большой и сытной, с таким десертом вы точно не останетесь голодными.

Творожная ватрушка от Ольги Матвей: ингредиенты

Творожная ватрушка от Ольги Матвей

  1. Мука – 300 г. (триста грамм)
  2. Яйца – 2 шт. (две штуки)
  3. Яйца в творог – 3 шт. (три штуки)
  4. Сливочное масло – 140 г. (сто сорок грамм)
  5. Творог – 1 кг. (один килограмм)
  6. Молоко – 750 мл. (семьсот пятьдесят миллилитров)
  7. Сахарная пудра – 140 г. (сто сорок грамм)
  8. Сахарная пудра в творог – 240 г. (двести сорок грамм)
  9. Пудинг – 2 п. (два пакета)
  10. Лимонный сок – 2 ч. л. (две чайных ложки)
  11. Разрыхлитель – 2 ч. л. (две чайных ложки)

Способ приготовления:

  • Для теста в удобную ёмкость вбейте 2 яйца, смешайте со сливочным и сахарной пудрой, всё тщательно перемешайте.
  • Добавьте смешанную с разрыхлителем  муку. Всё достаточно перемешайте в ёмкости, после выложите тесто на стол.
  • Тесто распределите на листе пергамента. Должна получиться основа с небольшими бортиками.
  • Для творожной начинки в творог вбейте 3 яйца, добавьте лимонный сок, сахарную пудру пудинг и молоко. Как следует перебейте блендером. Готовую начинку вылейте прямо в центр противня на основу. Можете немного расправить к бортикам.
  • Запекайте пирог 30-40 минут при температуре 180 градусов.

Творожная ватрушка от Ольги Матвей — очень вкусно и сытно.

Творожная ватрушка от Ольги Матвей. Лакомство из простых ингредиентов 2

Приятного аппетита!

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