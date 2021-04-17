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Десерт из халвы и шоколада. Вкуснейший брауниз с оригинальным вкусом

Десерт из халвы и шоколада понравиться особенно тем людям, кто обожает халву, а в сочетании с шоколадом он становится просто божественным.

Десерт из халвы и шоколада: ингредиенты

Десерт из халвы и шоколада

  1. Мука – 140 г. (сто сорок грамм)
  2. Шоколад (горький) – 2 пл. (две плитки)
  3. Яйца – 4 шт. (четыре штуки)
  4. Какао – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
  5. Масло сливочное  – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
  6. Сахар – 200 г. (двести грамм)
  7. Соль – ½ ч. л. (пол чайной ложки)

Приготовление шоколада:

  • Поломайте плитки шоколада и вместе со сливочным маслом растопите на слабом огне.
  • Взбейте вилкой яйца и сахар. Хорошо перемешайте. Соедините две смеси.
  • Хорошенько перемешайте и добавьте какао, просеянную муку и соль. Половину теста вылейте в подготовленную форму. Застелите дно пергаментом и добавьте под низ две полоски из бумаги, чтобы готовый пирог было легче достать.
  • Халву нарежьте кусочками и выложите в форму.
  • Сверху вылейте оставшееся тесто. Аккуратно выровняйте и поставьте в разогретую духовку. Выпекайте 20 – 25 минут при температуре 180 градусов.
  • Сверху десерт покрыться мелкими трещинами, а внутри остаться нежным и мягким! Дайте сначала остыть на столе, а патом пару часов подержите в холодильнике.

Десерт из халвы и шоколада изумит всех неповторимым вкусом.

Десерт из халвы и шоколада. Вкуснейший брауниз с оригинальным вкусом 2

Готовьте на здоровье!

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