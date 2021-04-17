Десерт из халвы и шоколада. Вкуснейший брауниз с оригинальным вкусом

Десерт из халвы и шоколада понравиться особенно тем людям, кто обожает халву, а в сочетании с шоколадом он становится просто божественным.

Десерт из халвы и шоколада: ингредиенты

Мука – 140 г. (сто сорок грамм) Шоколад (горький) – 2 пл. (две плитки) Яйца – 4 шт. (четыре штуки) Какао – 1 ст. л. (одна столовая ложка) Масло сливочное – 150 г. (сто пятьдесят грамм) Сахар – 200 г. (двести грамм) Соль – ½ ч. л. (пол чайной ложки)

Приготовление шоколада:

Поломайте плитки шоколада и вместе со сливочным маслом растопите на слабом огне.

Взбейте вилкой яйца и сахар. Хорошо перемешайте. Соедините две смеси.

Хорошенько перемешайте и добавьте какао, просеянную муку и соль. Половину теста вылейте в подготовленную форму. Застелите дно пергаментом и добавьте под низ две полоски из бумаги, чтобы готовый пирог было легче достать.

Халву нарежьте кусочками и выложите в форму.

Сверху вылейте оставшееся тесто. Аккуратно выровняйте и поставьте в разогретую духовку. Выпекайте 20 – 25 минут при температуре 180 градусов.

Сверху десерт покрыться мелкими трещинами, а внутри остаться нежным и мягким! Дайте сначала остыть на столе, а патом пару часов подержите в холодильнике.

Десерт из халвы и шоколада изумит всех неповторимым вкусом.

Готовьте на здоровье!