Скатерть-Самобранка

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Такой десерт точно покажет вам новые грани кондитерки: Шоколадно-банановый магкейк

Эта выпечка станет твоей гордостью!

Такой десерт точно покажет вам новые грани кондитерки: Шоколадно-банановый магкейк
?КБЖУ на 100 гр: 174.1/9.4/3.4/25.9?
Ингредиенты:
120 гр мягкого творога
1 яйцо
2 ст.л рисовой муки ⠀
половина банана (превращаем в пюре)
1 ст.л какао
подсластитель по вкусу

Приготовление: ⠀
?Все ингредиенты смешиваем, кроме какао, делим тесто на 2 части, в одну часть добавляем какао.

Выливаем светлую половину теста в форму или стакан.
Вторую часть теста с какао выкладываем в центр светлого теста чайной ложкой.
?Отправляем в микроволновку на 4 минуты (как только магкейк начинает подниматься, выключаем, ждём секунд 15-30 и снова включаем)
Когда приготовится — достаём и остужаем.
Приятного аппетита!

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