Мясной рулет с огурцами: сочное мясо в сочетании с сочной начинкой порадует всю семью

Мясной рулет с огурцами – пальчики оближешь! Ваши домочадцы полюбят настолько это блюдо, что будут просить вас, готовить этот чудесный рулет каждый день!
Итак, мясной рулет с огурцами: ингредиенты
- 4 (четыре) соленых огурца
- Полтора кг – филе говядины
- Бекон (упаковка)
- 2 (две) ст. ложки – горчицы
- 1 (одна) шт – лука
- 50 (пятьдесят) гр – сливочного масла
- Соль по вкусу
- «Магги» для гуляша
Мясной рулет с огурцами: рецепт
- Куски мяса отбейте при помощи кухонного молоточка и посолите
- Каждый куоск намажьте горчицей. Выложите тонко нарезанные полоски огурцов, между огурцами мелко нарезанный бекон
- На каждый кусочек мяса положите кусок сливочного масла
- Закрутите рулетик и закрепите при помощи зубочистки
- Обжарьте рулетики на сковороде с растительным маслом со всех сторон
- Лук нарезанный отдельно обжарьте, и бекон
- Наши роладены выложите в кастрюлю. Слой рулетиков, слой бекона и лука обжаренных
- Залейте готовым соусом магги
- Тушите полтора часа
- Снимите зубочистки и подавайте к столу
Мясной рулет с огурцами готов!
Идеально! На здоровье.
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