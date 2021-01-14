Скатерть-Самобранка

5 289 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • 13 января, 12:47
    а сельдь соленую брать или свежемороженую?Даже соус вымакив...
  • Надежда Гусева12 января, 1:03
    СпасибоПросто смешиваю п...
  • Irena baranova11 января, 7:48
    кефирЛён с кефиром: оз...

Мясной рулет с огурцами: сочное мясо в сочетании с сочной начинкой порадует всю семью

Мясной рулет с огурцами – пальчики оближешь! Ваши домочадцы полюбят настолько это блюдо, что будут просить вас, готовить этот чудесный рулет каждый день!

Итак, мясной рулет с огурцами: ингредиенты

Мясной рулет с огурцами

  1. 4 (четыре) соленых огурца
  2. Полтора кг – филе говядины
  3. Бекон (упаковка)
  4. 2 (две) ст. ложки – горчицы
  5. 1 (одна) шт – лука
  6. 50 (пятьдесят) гр – сливочного масла
  7. Соль по вкусу
  8. «Магги» для гуляша

Мясной рулет с огурцами: рецепт

Мясной рулет с огурцами

  • Куски мяса отбейте при помощи кухонного молоточка и посолите
  • Каждый куоск намажьте горчицей. Выложите тонко нарезанные полоски огурцов, между огурцами мелко нарезанный бекон
  • На каждый кусочек мяса положите кусок сливочного масла
  • Закрутите рулетик и закрепите при помощи зубочистки
  • Обжарьте рулетики на сковороде с растительным маслом со всех сторон
  • Лук нарезанный отдельно обжарьте, и бекон
  • Наши роладены выложите в кастрюлю. Слой рулетиков, слой бекона и лука обжаренных
  • Залейте готовым соусом магги
  • Тушите полтора часа
  • Снимите зубочистки и подавайте к столу

Мясной рулет с огурцами готов!

Мясной рулет с огурцами

Идеально! На здоровье.

Ссылка на первоисточник
ЗАКУСКИ
Обсудить

Картина дня

наверх