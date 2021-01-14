Мясной рулет с огурцами: сочное мясо в сочетании с сочной начинкой порадует всю семью

Мясной рулет с огурцами – пальчики оближешь! Ваши домочадцы полюбят настолько это блюдо, что будут просить вас, готовить этот чудесный рулет каждый день!

Итак, мясной рулет с огурцами: ингредиенты

4 (четыре) соленых огурца Полтора кг – филе говядины Бекон (упаковка) 2 (две) ст. ложки – горчицы 1 (одна) шт – лука 50 (пятьдесят) гр – сливочного масла Соль по вкусу «Магги» для гуляша

Мясной рулет с огурцами: рецепт

Куски мяса отбейте при помощи кухонного молоточка и посолите

Каждый куоск намажьте горчицей. Выложите тонко нарезанные полоски огурцов, между огурцами мелко нарезанный бекон

На каждый кусочек мяса положите кусок сливочного масла

Закрутите рулетик и закрепите при помощи зубочистки

Обжарьте рулетики на сковороде с растительным маслом со всех сторон

Лук нарезанный отдельно обжарьте, и бекон

Наши роладены выложите в кастрюлю. Слой рулетиков, слой бекона и лука обжаренных

Залейте готовым соусом магги

Тушите полтора часа

Снимите зубочистки и подавайте к столу

Мясной рулет с огурцами готов!

Идеально! На здоровье.