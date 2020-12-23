Кладу мясо в форму и получаю вкуснейшую закуску

Пробовала это блюдо у своей знакомой и оно мне так понравилось, что теперь делаю его на праздничный стол. Одна из самых простых и дешевых закусок, в основе – свиные ушки, которая получается очень вкусно. Для пикантности вы можете еще добавлять свои любимые специи.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- свиные уши, 1.6 кг;
- окорочка куриные, 4 шт;
- соль, 1.5 ст.л;
- перец и специи, чеснок, лавровый лист, перец горошком.
Процесс приготовления
Свиные уши хорошо отмачиваем в холодной воде – около 2 часов и при помощи ножа, скоблим.
Укладываем в кастрюлю уши, окорочка, соль, лавровый лист и перец, заливаем водой, чтобы она покрыла мясо.
Варим 3 часа.
Через 1 час вынимаем куриное мясо, остужаем и отделяем мясо от костей.
Отливаем немного бульона, немного остужаем и смешиваем с пропущенным через пресс чесноком. Чеснок берите по вкусу.
В форму выкладываем слоями уши и кусочки куриного мяса.
Заливаем бульоном и чесноком, накрываем пленкой и ставим сверху гнет.
Когда все остынет, ставим в холодильник на ночь.
Вынимаем из формы, режем порционными кусочками и подаем к столу.
В бульон, когда он остынет, вы можете кроме чеснока добавить любые специи, копченую паприку, зелень, смесь перцев и т.д.
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