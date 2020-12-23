Кладу мясо в форму и получаю вкуснейшую закуску

Пробовала это блюдо у своей знакомой и оно мне так понравилось, что теперь делаю его на праздничный стол. Одна из самых простых и дешевых закусок, в основе – свиные ушки, которая получается очень вкусно. Для пикантности вы можете еще добавлять свои любимые специи.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

свиные уши, 1.6 кг;

окорочка куриные, 4 шт;

соль, 1.5 ст.л;

перец и специи, чеснок, лавровый лист, перец горошком.

Процесс приготовления

Свиные уши хорошо отмачиваем в холодной воде – около 2 часов и при помощи ножа, скоблим.

Укладываем в кастрюлю уши, окорочка, соль, лавровый лист и перец, заливаем водой, чтобы она покрыла мясо.

Варим 3 часа.

Через 1 час вынимаем куриное мясо, остужаем и отделяем мясо от костей.

Отливаем немного бульона, немного остужаем и смешиваем с пропущенным через пресс чесноком. Чеснок берите по вкусу.

В форму выкладываем слоями уши и кусочки куриного мяса.

Заливаем бульоном и чесноком, накрываем пленкой и ставим сверху гнет.

Когда все остынет, ставим в холодильник на ночь.

Вынимаем из формы, режем порционными кусочками и подаем к столу.

В бульон, когда он остынет, вы можете кроме чеснока добавить любые специи, копченую паприку, зелень, смесь перцев и т.

д.