Шоколадные тюльпаны с творогом. Невероятно, но из оставшегося творога можно приготовить такой уникальный десерт

Шоколадные тюльпаны с творогом получаются нереально вкусными! А выглядит десерт — восхитительно, аппетитно! Отличный вариант угощения и для праздничного стола!
Шоколадные тюльпаны с творогом: ингредиенты
- 110 (сто десять) гр — сливочного масла
- 320 (триста двадцать) гр — муки
- 130 (сто тридцать) гр — сметаны
- 140 (сто сорок) гр — сахара
- 3 (три) ст. ложки — какао — порошка
- 1 (одна) шт — яиц
- 250 (двести пятьдесят) гр — творога
- 1 (одна) ст. ложка — лимонной цедры
- половина ч. ложки — кардамона
- 2 (две) ст. ложки — кукурузной муки
- щепотка соли
Рецепт приготовления:
- Смешайте творог с 60 г сахара, яичным белком, цедрой и кардамоном. Хорошо разомните до однородного состояния. Если масса получилась жидкой, всыпьте крахмал (в сухой творог можно не добавлять). Накройте начинку пленкой и уберите в холодильник
- Соедините муку, разрыхлитель, сахар, какао и соль. Перемешайте. Добавьте охлажденное масло, нарезанное кубиками, и перетрите смесь руками в крошку. Затем положите в посуду сметану и желток. Замесите мягкое тесто
- Замотайте тесто в пищевую пленку и охладите в холодильнике в течение сорока минут. Подготовленное тесто скатайте в колбаску и разделите ее на 16 равных кусочков, примерно по 40 г каждый. Сформируйте шарики
- Раскатайте шарики в кружочки толщиной 4 мм.
- Сделайте разрез от центра к краю лепешки и выложите вдоль него 1 ч. л. начинки.
- Аккуратно сверните тесто по кругу, уложите творог вовнутрь «тюльпана».
- Уберите заготовки в холодильник на 15 минут. Выложите печенье на противень, застеленный пергаментной бумагой и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 25 минут.
Шоколадные тюльпаны с творогом готовы! На здоровье.
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