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Шоколадные тюльпаны с творогом. Невероятно, но из оставшегося творога можно приготовить такой уникальный десерт

Шоколадные тюльпаны с творогом получаются нереально вкусными! А выглядит десерт — восхитительно, аппетитно! Отличный вариант угощения и для праздничного стола!

Шоколадные тюльпаны с творогом

Шоколадные тюльпаны с творогом: ингредиенты

  1. 110 (сто десять) гр — сливочного масла
  2. 320 (триста двадцать) гр — муки
  3. 130 (сто тридцать) гр — сметаны
  4. 140 (сто сорок) гр — сахара
  5. 3 (три) ст. ложки — какао — порошка
  6. 1 (одна) шт — яиц
  7. 250 (двести пятьдесят) гр — творога
  8. 1 (одна) ст. ложка — лимонной цедры
  9. половина ч. ложки — кардамона
  10. 2 (две) ст. ложки — кукурузной муки
  11. щепотка соли

Рецепт приготовления:

  • Смешайте творог с 60 г сахара, яичным белком, цедрой и кардамоном. Хорошо разомните до однородного состояния. Если масса получилась жидкой, всыпьте крахмал (в сухой творог можно не добавлять). Накройте начинку пленкой и уберите в холодильник
  • Соедините муку, разрыхлитель, сахар, какао и соль. Перемешайте. Добавьте охлажденное масло, нарезанное кубиками, и перетрите смесь руками в крошку. Затем положите в посуду сметану и желток. Замесите мягкое тесто
  • Замотайте тесто в пищевую пленку и охладите в холодильнике в течение сорока минут. Подготовленное тесто скатайте в колбаску и разделите ее на 16 равных кусочков, примерно по 40 г каждый.
    Сформируйте шарики
  • Раскатайте шарики в кружочки толщиной 4 мм.
  • Сделайте разрез от центра к краю лепешки и выложите вдоль него 1 ч. л. начинки.
  • Аккуратно сверните тесто по кругу, уложите творог вовнутрь «тюльпана».
  • Уберите заготовки в холодильник на 15 минут. Выложите печенье на противень, застеленный пергаментной бумагой и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 25 минут.

Шоколадные тюльпаны с творогом готовы! На здоровье.

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