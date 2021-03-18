Рецепт пикантных блинов с чесноком от моей мамы. Часто пеку их в память о ней

Блины готовлю по старому маминому рецепту, получаются очень вкусными, с пикантными чесночными нотками. Идеальная закуска к разным мясным блюдам, салатам.

Мамы уже давно нет рядом, но я частенько беру в руки её кулинарный блокнотик и просматриваю рецепты записанные её родным почерком

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

мука, 2.5 стакана;

разрыхлитель, 1 пакетик;

яйца, 5 шт;

сахар, 100 г;

молоко, 3 стакана;

соль щепотка;

сыр полутвердый, 200 г;

масло сливочное, 200 г;

укроп, пучок;

чеснок, 2 – 3 зубчика.

Процесс приготовления

Если любите более чесночные блюда, тогда добавляйте больше, чеснок здесь играет важную роль.

Желтки отделяем от белков и взбиваем их, смешав с сахаром, солью и молоком.

Сыр трем на средней терке.

Белки взбиваем до стойкой пены.

В желтковую массу вмешиваем сыр.

Добавляем сюда белковую массу и аккуратно перемешиваем.

Всыпаем просеянную муку с разрыхлителем и перемешиваем.

Мелко режем укроп и смешиваем с тестом.

Добавляем пропущенный через пресс чеснок, вымешиваем.

Выпекаем блины как обычно. Подаю такое блюдо с соленой творожной начинкой, рубленой ветчиной, грибами с луком.