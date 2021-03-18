Рецепт пикантных блинов с чесноком от моей мамы. Часто пеку их в память о ней

Блины готовлю по старому маминому рецепту, получаются очень вкусными, с пикантными чесночными нотками. Идеальная закуска к разным мясным блюдам, салатам.
Мамы уже давно нет рядом, но я частенько беру в руки её кулинарный блокнотик и просматриваю рецепты записанные её родным почерком
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- мука, 2.5 стакана;
- разрыхлитель, 1 пакетик;
- яйца, 5 шт;
- сахар, 100 г;
- молоко, 3 стакана;
- соль щепотка;
- сыр полутвердый, 200 г;
- масло сливочное, 200 г;
- укроп, пучок;
- чеснок, 2 – 3 зубчика.
Процесс приготовления
Если любите более чесночные блюда, тогда добавляйте больше, чеснок здесь играет важную роль.
Желтки отделяем от белков и взбиваем их, смешав с сахаром, солью и молоком.
Сыр трем на средней терке.
Белки взбиваем до стойкой пены.
В желтковую массу вмешиваем сыр.
Добавляем сюда белковую массу и аккуратно перемешиваем.
Всыпаем просеянную муку с разрыхлителем и перемешиваем.
Мелко режем укроп и смешиваем с тестом.
Добавляем пропущенный через пресс чеснок, вымешиваем.
Выпекаем блины как обычно. Подаю такое блюдо с соленой творожной начинкой, рубленой ветчиной, грибами с луком.
Можно еще полить сметаной или сделать свежий соус из сметаны и укропа.
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