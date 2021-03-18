Скатерть-Самобранка

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Рецепт пикантных блинов с чесноком от моей мамы. Часто пеку их в память о ней

Блины готовлю по старому маминому рецепту, получаются очень вкусными, с пикантными чесночными нотками. Идеальная закуска к разным мясным блюдам, салатам.

Мамы уже давно нет рядом, но я частенько беру в руки её кулинарный блокнотик и просматриваю рецепты записанные её родным почерком

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • мука, 2.5 стакана;
  • разрыхлитель, 1 пакетик;
  • яйца, 5 шт;
  • сахар, 100 г;
  • молоко, 3 стакана;
  • соль щепотка;
  • сыр полутвердый, 200 г;
  • масло сливочное, 200 г;
  • укроп, пучок;
  • чеснок, 2 – 3 зубчика.

Процесс приготовления

Если любите более чесночные блюда, тогда добавляйте больше, чеснок здесь играет важную роль.

Желтки отделяем от белков и взбиваем их, смешав с сахаром, солью и молоком.

Сыр трем на средней терке.

Белки взбиваем до стойкой пены.

В желтковую массу вмешиваем сыр.

Добавляем сюда белковую массу и аккуратно перемешиваем.

Всыпаем просеянную муку с разрыхлителем и перемешиваем.

Мелко режем укроп и смешиваем с тестом.

Добавляем пропущенный через пресс чеснок, вымешиваем.

Выпекаем блины как обычно. Подаю такое блюдо с соленой творожной начинкой, рубленой ветчиной, грибами с луком.

Рецепт пикантных блинов с чесноком от моей мамы. Часто пеку их в память о ней

Можно еще полить сметаной или сделать свежий соус из сметаны и укропа.

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