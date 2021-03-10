Пирожки на кефирном тесте получаются очень нежными и вкусными. Ничего вкуснее и полезнее нет, чем домашняя выпечка. Обязательно возьмите этот рецепт на заметку!
Пирожки на кефирном тесте: ингредиенты
- 200 (двести) гр — кефира
- 2 (два) стакана — муки
- щепотка сахара
- 1 (одна) ч. ложка -соли
- 15 (пятнадцать) гр — сухих дрожжей
- 60 (шестьдесят) мл — растительного масла
Рецепт приготовления:
- Смешайте кефир с маслом, подогрейте до 38 С, добавьте соль, сахар, дрожжи и перемешайте
- Муку просейте в кефирную смесь и замесите тесто
- Накройте полотенцем и отправьте в теплое место один час
- Разделите тесто на равные части, скатайте в шар и накройте снова на 10 минут отдохнуть. Затем сформируйте пирожки
- Выложите готовые пирожки на противень, застеленный пекарской бумагой
- Оставьте снова отдохнуть полчаса, пока нагревается духовка, затем смажьте пирожки яйцом
- Выпекайте при 200°C до золотистого цвета. Готовность проверяйте зубочисткой. Если выходит сухая, без комочков теста, то пирожки готовы к поеданию! Начинку вы можете брать самую различную. Это может быть и картофель, и мясо, и яйца с зеленью и рисом! Все варианты получаются невероятно вкусными и аппетитными! Порадуйте своих домочадцев наивкуснейшей выпечкой. Пирожки на кефирном тесте оценят даже гурманы. На здоровье!
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