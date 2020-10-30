Больше не жарю! Печень в банке: улетает за несколько минут

Этот рецепт готовки печени не только очень вкусный, но и полезный, ведь вы не будете ее обжаривать в большом количестве растительного масла. Да еще и готовить мы ее будем с яблоками – блюдо получается с очень интересным и оригинальным вкусом.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

печень, 900 г;

лук, 1 шт;

яблоки, 2 шт;

соль, перец;

банка 1.5 л.

Процесс приготовления

Лук режем тонкими полукольцами.

Берем чистую банку и на дно выкладываем слой лука.

Сверху кладем дольки яблок – несколько штучек.

Печень очищаем от лишнего, промываем и разрезаем, солим по вкусу, перчим и хорошо перемешиваем.

Выкладываем в банку слой печени.

Выкладываем слой яблочный, потом печень.

Чередуем таким образом, выкладываем все продукты, верхний слой – яблочные дольки.

Накрываем банку фольгой.

Ставим банку в ХОЛОДНУЮ духовку, включаем 180 градусов и тушим после ее закипания 30 – 35 минут.

Оставляем банку в духовке еще на 10 минут и потом вынимаем.

Выкладываем на тарелку кусочки яблок и лук, печень и подаем со сметаной.

Вот такие нежное и ароматное блюдо из печени, вы можете сделать очень быстро и подавать ее к любым гарнирам и с салатами.