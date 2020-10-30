Больше не жарю! Печень в банке: улетает за несколько минут

Этот рецепт готовки печени не только очень вкусный, но и полезный, ведь вы не будете ее обжаривать в большом количестве растительного масла. Да еще и готовить мы ее будем с яблоками – блюдо получается с очень интересным и оригинальным вкусом.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- печень, 900 г;
- лук, 1 шт;
- яблоки, 2 шт;
- соль, перец;
- банка 1.5 л.
Процесс приготовления
Лук режем тонкими полукольцами.
Берем чистую банку и на дно выкладываем слой лука.
Сверху кладем дольки яблок – несколько штучек.
Печень очищаем от лишнего, промываем и разрезаем, солим по вкусу, перчим и хорошо перемешиваем.
Выкладываем в банку слой печени.
Выкладываем слой яблочный, потом печень.
Чередуем таким образом, выкладываем все продукты, верхний слой – яблочные дольки.
Накрываем банку фольгой.
Ставим банку в ХОЛОДНУЮ духовку, включаем 180 градусов и тушим после ее закипания 30 – 35 минут.
Оставляем банку в духовке еще на 10 минут и потом вынимаем.
Выкладываем на тарелку кусочки яблок и лук, печень и подаем со сметаной.
Вот такие нежное и ароматное блюдо из печени, вы можете сделать очень быстро и подавать ее к любым гарнирам и с салатами.
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