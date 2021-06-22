Вкуснее голубцов! Кабачки с фаршем в духовке: быстрый и вкусный ужин из кабачков

Это довольно старый рецепт, его часто готовят, когда приходит сезон свежих овощей. Готовится проще и быстрее, чем голубцы, получается очень вкусно.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кабачки, 2 шт;

фарш, 500 г;

помидоры, 4 шт;

сметана, 150 мл;

сыр, 100 г;

чеснок по вкусу;

соль, перец, специи, зелень;

лук, 1 шт;

вода, 50 мл.

Процесс приготовления

Кабачки лучше брать молодые, не самые крупные.

Режем кружочками томаты и кабачки.

Фарш заправляем солью и перцем, специями по своему вкусу и можно еще потереть немного сыра. Добавляем рубленую зелень и чеснок.

Из фарша формируем небольшие шарики.

На кабачок кладем шарик фарша, накрываем помидором и выкладываем в форму для запекания.

Таким образом делаем все продукты.

Тертый сыр смешиваем с водой, солью и перцем, сметаной, специями по вкусу и зеленью.

Заливаем кабачки этой заливкой.

Ставим блюдо в разогретую духовку до 180 градусов на 50 минут.

После этого посыпать сверху натёртым сыром и отправить в духовку ещё на 15 минут.

Подаю горячим с разными гарнирами и закусками.

Фарш можно брать любой по своему вкусу.