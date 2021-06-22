Вкуснее голубцов! Кабачки с фаршем в духовке: быстрый и вкусный ужин из кабачков

Это довольно старый рецепт, его часто готовят, когда приходит сезон свежих овощей. Готовится проще и быстрее, чем голубцы, получается очень вкусно.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кабачки, 2 шт;
- фарш, 500 г;
- помидоры, 4 шт;
- сметана, 150 мл;
- сыр, 100 г;
- чеснок по вкусу;
- соль, перец, специи, зелень;
- лук, 1 шт;
- вода, 50 мл.
Процесс приготовления
Кабачки лучше брать молодые, не самые крупные.
Режем кружочками томаты и кабачки.
Фарш заправляем солью и перцем, специями по своему вкусу и можно еще потереть немного сыра. Добавляем рубленую зелень и чеснок.
Из фарша формируем небольшие шарики.
На кабачок кладем шарик фарша, накрываем помидором и выкладываем в форму для запекания.
Таким образом делаем все продукты.
Тертый сыр смешиваем с водой, солью и перцем, сметаной, специями по вкусу и зеленью.
Заливаем кабачки этой заливкой.
Ставим блюдо в разогретую духовку до 180 градусов на 50 минут.
После этого посыпать сверху натёртым сыром и отправить в духовку ещё на 15 минут.
Подаю горячим с разными гарнирами и закусками.
Фарш можно брать любой по своему вкусу.
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