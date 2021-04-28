Восточное лакомство Бармак. Вкуснейшее татарское печенье с ореховой начинкой

Восточное лакомство Бармак вкуснейшее печенье похожее на рулетики с начинкой из орехов.
Восточное лакомство Бармак: ингредиенты:
Тесто:
- Сметана — 100 гр. (сто грамм)
- Мука пшеничная — 170 гр. (сто семьдесят грамм)
- Масло сливочное — 35 гр. (тридцать пять грамм)
- Соль — одна щепотка
Начинка:
- Сахар — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Орехи грецкие — 100 гр. (сто грамм)
- Масло сливочное — 40 гр. (сорок грамм)
Рецепт приготовления:
- Измельчите грецкие орехи, а потом переложите на раскалённую сковороду и слегка обжарьте.
- Растопите сливочное масло и добавьте к орехам, все хорошо перемешать и дать остыть.
- Приготовьте тесто: в миску налейте растопленное сливочное масло, добавьте сметану и щепотку соли. Хорошо перемешайте.
- Просейте муку в получившуюся массу и замесите тесто. Затем накройте полотенцем и оставьте на 10 минут.
- Раскатайте готовое тесто в тонкий пласт и нарежьте на шесть частей. Разложите по квадратам начинку, разравниваем и скрутите в рулетики.
- Переложите рулетики на застеленный пергаментом противень и поставьте в разогретую о 160 градусов духовке на 25 минут.
Восточное лакомство Бармак присыпьте пудрой и смело подавайте к столу.
Приятного аппетита!
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