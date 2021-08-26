Овощная запеканка. Блюдо, которое можно даже на ночь

Овощная запеканка получается очень вкусной и ароматной, она понравится всем вашим родным и друзьям.
Овощная запеканка: ингредиенты.
- Яйца — 6 шт. (шесть штук)
- Молоко 1% — 150 мл. (сто пятьдесят миллилитров)
- Цветная капуста — 100 гр. (сто грамм)
- Брокколи — 100 гр. (сто грамм)
- Шампиньоны — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Стручковая фасоль — 1 ст. (один стакан)
- Сыр — 100 гр. (сто грамм)
- Соль, перец — по вкусу.
Рецепт приготовления:
- Брокколи и цветную капусту разберите на соцветия.
- Шампиньоны нарежьте пластинами, добавьте зелёную фасоль.
- Жаропрочную форму смажьте маслом, пересыпьте в неё овощи с грибами.
- Залейте их смесью из яиц, молока, перца и щепотки соли.
- Выложите сверху тёртый сыр.
- Затем отправьте форму в духовку, разогретую до 180 градусов на 40 минут.
- Остудите запеканку и разрежьте на порции.
Овощная запеканка — лёгкая и вкусная.
Приятного аппетита!
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