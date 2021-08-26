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Овощная запеканка. Блюдо, которое можно даже на ночь

Овощная запеканка получается очень вкусной и ароматной, она понравится всем вашим родным и друзьям.

Овощная запеканка: ингредиенты.

Овощная запеканка

  1. Яйца — 6 шт. (шесть штук)
  2. Молоко 1% — 150 мл. (сто пятьдесят миллилитров)
  3. Цветная капуста — 100 гр. (сто грамм)
  4. Брокколи — 100 гр. (сто грамм)
  5. Шампиньоны — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  6. Стручковая фасоль — 1 ст. (один стакан)
  7. Сыр — 100 гр. (сто грамм)
  8. Соль, перец — по вкусу.

Рецепт приготовления:

  • Брокколи и цветную капусту разберите на соцветия.
  • Шампиньоны нарежьте пластинами, добавьте зелёную фасоль.
  • Жаропрочную форму смажьте маслом, пересыпьте в неё овощи с грибами.
  • Залейте их смесью из яиц, молока, перца и щепотки соли.
  • Выложите сверху тёртый сыр.
  • Затем отправьте форму в духовку, разогретую до 180 градусов на 40 минут.
  • Остудите запеканку и разрежьте на порции.

Овощная запеканка — лёгкая и вкусная.

Овощная запеканка. Блюдо, которое можно даже на ночь 2

Приятного аппетита!

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