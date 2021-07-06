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Пирог «Лентяйский» — дежурный рецепт! Кормлю гостей так, что они всегда довольны

Этот рецепт нашла я давно, с тех пор он стал моей палочкой-выручалочкой, которая помогает в тот момент, когда гости стоят на пороге, а в холодильнике пусто.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • тесто слоеное, 200 г;
  • лук, 1 шт;
  • грибы, 300 г;
  • сырок плавленый 100 г;
  • сыр твердый, 150 г;
  • соль, перец, зелень.

Процесс приготовления

Лук мелко режем кубиком, грибы также мелко режем.

Обжариваем лук на растительном масле до полуготовности.

Добавляем грибы и жарим до испарения жидкости.

Солим и перчим, добавляем тертый плавленый сырок и перемешиваем хорошо массу до однородности.

Тесто раскатываем в пласт.

Противень застилаем пергаментом и выкладываем тесто, формируем бортики.

Выкладываем начинку, сверху трем твердый сыр.

Пирог «Лентяйский» — дежурный рецепт! Кормлю гостей так, что они всегда довольны

Края пирога можно смазать взбитым желтком или яйцом.

Выпекаем пирог при 180 градусах от 20 до 30 минут.

Пирог «Лентяйский» — дежурный рецепт! Кормлю гостей так, что они всегда довольны

Такой пирог получается сочным и ароматным, его подают в горячем виде и в качестве холодной закуски.

Пирог «Лентяйский» — дежурный рецепт! Кормлю гостей так, что они всегда довольны

Вместо грибов или вместе с ними, можно смешать фарш, добавить кусочки разных овощей, особенно вкусно с болгарским перцем, зелень и чеснок. Пирога на скорую руку точно понравится вашим гостям.

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