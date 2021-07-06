Пирог «Лентяйский» — дежурный рецепт! Кормлю гостей так, что они всегда довольны

Этот рецепт нашла я давно, с тех пор он стал моей палочкой-выручалочкой, которая помогает в тот момент, когда гости стоят на пороге, а в холодильнике пусто.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

тесто слоеное, 200 г;

лук, 1 шт;

грибы, 300 г;

сырок плавленый 100 г;

сыр твердый, 150 г;

соль, перец, зелень.

Процесс приготовления

Лук мелко режем кубиком, грибы также мелко режем.

Обжариваем лук на растительном масле до полуготовности.

Добавляем грибы и жарим до испарения жидкости.

Солим и перчим, добавляем тертый плавленый сырок и перемешиваем хорошо массу до однородности.

Тесто раскатываем в пласт.

Противень застилаем пергаментом и выкладываем тесто, формируем бортики.

Выкладываем начинку, сверху трем твердый сыр.

Края пирога можно смазать взбитым желтком или яйцом.

Выпекаем пирог при 180 градусах от 20 до 30 минут.

Такой пирог получается сочным и ароматным, его подают в горячем виде и в качестве холодной закуски.