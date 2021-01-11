Готовлю так уже 30 лет. Пальчики оближешь, как вкусно

Запеченное в рукаве сало, получается настолько мягким, нежным и ароматным, с легкими пикантными нотками, что эта закуска станет одной из ваших любимых. Я готовлю этот рецепт уже долгие годы и еще ни разу, он меня не подводил, хоть берите сало с прорезью или без. Всегда получается очень вкусно.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

сало, 1 кг;

соль, 2 ч.л;

перец паприка, приправа для мясо по 1 ч.л;

масло растительное, 2 – 3 ст.л;

чеснок, 1 головка;

чернослив, 6 – 10 шт;

лавровый лист, 2 шт;

шелуха луковая, горсть большая.

Процесс приготовления

Сало с прослойкой или без, промываем, обчищаем шкурку, просушиваем бумажными салфетками.

Смешиваем соль со всеми специями и измельченным через пресс чесноком. Вливаем растительное масло и хорошо смешиваем.

Натираем смесь в сало со всех сторон, стараясь втирать смесь.

Совет: в смесь добавляйте любые специи по вкусу.

Оборачиваем пленкой сало и отправляем в холодильник на сутки.

Кладем сало в рукав для запекания, добавляем лавровый лист и копченый чернослив без косточки, луковую шелуху.

Пакет завязываем и делаем проколы.

Запекаем 1 час при 200 градусах.

Сало вынимаем, остужаем и режем ломтиками, подаем к столу.

Предварительно очистите сало от чернослива и шелухи.