Пирог из песочной крошки с творогом. Даже если вы не любитель творога, от этого десерты вы не откажитесь

Пирог из песочной крошки с творогом — ещё один полезный и вкусный десерт, который подойдёт к утреннему кофе и чаю.

Пирог из песочной крошки с творогом: ингредиенты

Мука — 160 гр. (сто шестьдесят грамм) Мандарин — 125 гр. (сто двадцать пять грамм) Творог — 300 гр. (триста грамм) Сахар — 60 гр. (шестьдесят грамм) Яйца — 1 шт. (одна штука) Сметана — 3 ст. л (три столовые ложки) Соль — по вкусу Разрыхлитель — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)

Процесс приготовления:

Сперва соедините просеянную муку, разрыхлитель и соль, перемешайте.

Охлаждённый маргарин натрите на крупной тёрке и перетрите всё до образования крошки.

В другой миске соедините творог, сметану и сахар, перемешайте.

Половину подготовленной крошки выложите в форму для запекания и утрамбуйте при помощи ложки.

Затем ровным слоем разместите творожную начинку и накройте крышкой.

В духовке, разогретой до 200 градусов выпекайте пирог примерно 30 минут.

Пирог остудите и можете подавать к столу.

Пирог из песочной крошки с творогом очень вкусный и полезный.

Пеките на здоровье!