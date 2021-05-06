Пирог из песочной крошки с творогом. Даже если вы не любитель творога, от этого десерты вы не откажитесь

Пирог из песочной крошки с творогом — ещё один полезный и вкусный десерт, который подойдёт к утреннему кофе и чаю.
Пирог из песочной крошки с творогом: ингредиенты
- Мука — 160 гр. (сто шестьдесят грамм)
- Мандарин — 125 гр. (сто двадцать пять грамм)
- Творог — 300 гр. (триста грамм)
- Сахар — 60 гр. (шестьдесят грамм)
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Сметана — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Соль — по вкусу
- Разрыхлитель — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
Процесс приготовления:
- Сперва соедините просеянную муку, разрыхлитель и соль, перемешайте.
- Охлаждённый маргарин натрите на крупной тёрке и перетрите всё до образования крошки.
- В другой миске соедините творог, сметану и сахар, перемешайте.
- Половину подготовленной крошки выложите в форму для запекания и утрамбуйте при помощи ложки.
- Затем ровным слоем разместите творожную начинку и накройте крышкой.
- В духовке, разогретой до 200 градусов выпекайте пирог примерно 30 минут.
- Пирог остудите и можете подавать к столу.
Пирог из песочной крошки с творогом очень вкусный и полезный.
Пеките на здоровье!
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