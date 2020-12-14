Разрезал пластиковую бутылку и наполнил творожной смесью с сухофруктами

Этот полезный и вкусный, очень красивый десерт, готовится быстро и просто, вы его легко повторите. Сухофрукты можно брать любые по своему вкусу и желанию.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

творог, 350 г;

сметана, 100 г;

желатин, 20 г + вода, 100 мл;

мед, 60 г;

ванилин по вкусу;

орехи грецкие, 100 г;

фисташки, 40 г;

фундук, 50 г;

курага, клюква, финики по 100 г.

Процесс приготовления

Смешиваем творог, сметану и мед и перебиваем массу погружным блендером.

Смешиваем все наполнители в одной емкости.

Желатин заливаем холодной водой и оставляем на 10 минут разбухать, потом растапливаем любым удобным для вас способом.

Наполнители смешиваем с творожной массой и наливаем растопленный желатин.

Очень хорошо вымешиваем массу до однородности.

У пластиковой бутылки отрезаем горло и перекладываем массу в бутылку.

Верх накрываем пленкой или фольгой и отправляем бутылку в холодильник на 2 часа.

Острым ножом разрезаем пластик и убираем его.

Десерт режем порционными кусками и подаем к столу.