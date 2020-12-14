Разрезал пластиковую бутылку и наполнил творожной смесью с сухофруктами

Этот полезный и вкусный, очень красивый десерт, готовится быстро и просто, вы его легко повторите. Сухофрукты можно брать любые по своему вкусу и желанию.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- творог, 350 г;
- сметана, 100 г;
- желатин, 20 г + вода, 100 мл;
- мед, 60 г;
- ванилин по вкусу;
- орехи грецкие, 100 г;
- фисташки, 40 г;
- фундук, 50 г;
- курага, клюква, финики по 100 г.
Процесс приготовления
Смешиваем творог, сметану и мед и перебиваем массу погружным блендером.
Смешиваем все наполнители в одной емкости.
Желатин заливаем холодной водой и оставляем на 10 минут разбухать, потом растапливаем любым удобным для вас способом.
Наполнители смешиваем с творожной массой и наливаем растопленный желатин.
Очень хорошо вымешиваем массу до однородности.
У пластиковой бутылки отрезаем горло и перекладываем массу в бутылку.
Верх накрываем пленкой или фольгой и отправляем бутылку в холодильник на 2 часа.
Острым ножом разрезаем пластик и убираем его.
Десерт режем порционными кусками и подаем к столу.
Можно еще сварить шоколадный или ягодный соус, получается очень вкусно и красиво при подаче.
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