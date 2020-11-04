Приготовим-ка утром вкусный завтрак всего из 5 ингредиентов. Готовить такое блюдо быстро и просто, а получается вкусно и сытно.
Чтобы приготовить вкусный завтрак из 5 ингредиентов, нужно:
- Баклажан
- Помидор
- Чеснок
- Четыре маленьких яйца
- Сыр
- Растительное масло – для смазывания сковороды
- Соль – по вкусу
Как быстро и просто готовить вкусный завтрак по нашему рецепту:
- Баклажан помыть, срезать хвостики, нарезать тоненькими кружочками, переложить на тарелочку.
- Помидор помыть, срезать плодоножку, разделить пополам, а затем порезать полукружочками.
- Чугунную сковороду смазать при помощи силиконовой кисточки растительным маслом.
- Баклажанные кружочки аккуратно распределить в сковороде.
- Сковороду закрыть крышкой и прожарить до золотистого цвета.
- После перевернуть баклажаны, снова закрыть крышкой и прожарить так же.
- В глубокую тарелку вбить яйца, посолить и взбить их вилочкой.
- Залить взбитыми яйцами уже прожаренные баклажанные кружочки. Закрыть крышкой и слегка прожарить.
- Как только яйца схватятся снизу, перевернуть получившуюся яично-баклажанную лепешку.
- Сверху выложить нарезанный помидор.
- Сыр натереть на крупной фракции терки и посыпать им блюдо.
- Закрыть сковороду крышкой и оставить на огне еще пару минут.
- Прожаренную лепешку можно свернуть рулетиком или же оставить так, кому как нравится.
- Выключить огонь.
Вот так быстро и просто можно приготовить вкусный завтрак всего из 5 ингредиентов.
Готовое блюдо переложите на тарелку, заварите крепкий чай или кофе и можно приступать к завтраку.
Вкусный завтрак: Видео
Приятного аппетита!
Вкусный завтрак из 5 ингредиентов – готовим быстро и просто - На Кухне
Приготовим-ка утром вкусный завтрак всего из 5 ингредиентов. Готовить такое блюдо быстро и просто, а получается вкусно и сытно.
Время подготовки: PT
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