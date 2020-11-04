Вкусный завтрак из 5 ингредиентов – готовим быстро и просто

Приготовим-ка утром вкусный завтрак всего из 5 ингредиентов. Готовить такое блюдо быстро и просто, а получается вкусно и сытно.

Чтобы приготовить вкусный завтрак из 5 ингредиентов, нужно:

Баклажан

Помидор

Чеснок

Четыре маленьких яйца

Сыр

Растительное масло – для смазывания сковороды

Соль – по вкусу

Как быстро и просто готовить вкусный завтрак по нашему рецепту:

Баклажан помыть, срезать хвостики, нарезать тоненькими кружочками, переложить на тарелочку.

Помидор помыть, срезать плодоножку, разделить пополам, а затем порезать полукружочками.

Чугунную сковороду смазать при помощи силиконовой кисточки растительным маслом.

Баклажанные кружочки аккуратно распределить в сковороде.

Сковороду закрыть крышкой и прожарить до золотистого цвета.

После перевернуть баклажаны, снова закрыть крышкой и прожарить так же.

В глубокую тарелку вбить яйца, посолить и взбить их вилочкой.

Залить взбитыми яйцами уже прожаренные баклажанные кружочки. Закрыть крышкой и слегка прожарить.

Как только яйца схватятся снизу, перевернуть получившуюся яично-баклажанную лепешку.

Сверху выложить нарезанный помидор.

Сыр натереть на крупной фракции терки и посыпать им блюдо.

Закрыть сковороду крышкой и оставить на огне еще пару минут.

Прожаренную лепешку можно свернуть рулетиком или же оставить так, кому как нравится.

Выключить огонь.

Вот так быстро и просто можно приготовить вкусный завтрак всего из 5 ингредиентов.

Готовое блюдо переложите на тарелку, заварите крепкий чай или кофе и можно приступать к завтраку.

Вкусный завтрак: Видео

Приятного аппетита!