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Вкусный завтрак из 5 ингредиентов – готовим быстро и просто

Приготовим-ка утром вкусный завтрак всего из 5 ингредиентов. Готовить такое блюдо быстро и просто, а получается вкусно и сытно.

Чтобы приготовить вкусный завтрак из 5 ингредиентов, нужно:

  • Баклажан

Вкусный завтрак из 5 ингредиентов – готовим быстро и просто

  • Помидор
  • Чеснок
  • Четыре маленьких яйца
  • Сыр
  • Растительное масло – для смазывания сковороды
  • Соль – по вкусу

Как быстро и просто готовить вкусный завтрак по нашему рецепту:

Вкусный завтрак из 5 ингредиентов – готовим быстро и просто

  • Баклажан помыть, срезать хвостики, нарезать тоненькими кружочками, переложить на тарелочку.
  • Помидор помыть, срезать плодоножку, разделить пополам, а затем порезать полукружочками.
  • Чугунную сковороду смазать при помощи силиконовой кисточки растительным маслом.
  • Баклажанные кружочки аккуратно распределить в сковороде.
  • Сковороду закрыть крышкой и прожарить до золотистого цвета.
  • После перевернуть баклажаны, снова закрыть крышкой и прожарить так же.
  • В глубокую тарелку вбить яйца, посолить и взбить их вилочкой.
  • Залить взбитыми яйцами уже прожаренные баклажанные кружочки. Закрыть крышкой и слегка прожарить.
  • Как только яйца схватятся снизу, перевернуть получившуюся яично-баклажанную лепешку.
  • Сверху выложить нарезанный помидор.

Вкусный завтрак из 5 ингредиентов – готовим быстро и просто

  • Сыр натереть на крупной фракции терки и посыпать им блюдо.
  • Закрыть сковороду крышкой и оставить на огне еще пару минут.
  • Прожаренную лепешку можно свернуть рулетиком или же оставить так, кому как нравится.
  • Выключить огонь.

Вкусный завтрак

Вот так быстро и просто можно приготовить вкусный завтрак всего из 5 ингредиентов.

Готовое блюдо переложите на тарелку, заварите крепкий чай или кофе и можно приступать к завтраку.

Вкусный завтрак: Видео

Приятного аппетита!

Вкусный завтрак из 5 ингредиентов – готовим быстро и просто - На Кухне

Приготовим-ка утром вкусный завтрак всего из 5 ингредиентов. Готовить такое блюдо быстро и просто, а получается вкусно и сытно.

Время подготовки: PT

Время готовки: PT

Общее время: PT

Ингредиенты рецепта:

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