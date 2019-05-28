Бабушкин пирог — самая вкусная и простая выпечка

Ингредиенты:
Мука 450 г
Варенье 150 г
Маргарин 200 г
Яйца 3 шт
Сода пищевая 0.5 ч л
Приготовление:
Растираем яйца с сахаром, добавляем растопленный маргарин и муку.
В муку добавьте соду.
Тесто замешиваем и раскатываем.
Одна половина пойдет на основу, вторая будет покрывать начинку, ее отправить в морозилку на 40 минут.
Первую половину теста раскатываем толщиной в 1 см и выкладываем на противень, распределяем тонким слоем густое варенье. Из морозилки достаем то, что спрятали, то есть вторую часть теста и трем ее на крупной терке, равномерно покрывая начинку.
Отправляем в разогретую духовку и выпекаем до готовности.
Приятного аппетита!!!
Подпишитесь на наш сайт, чтобы не пропустить самое интересное!
Свежие комментарии