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Бабушкин пирог — самая вкусная и простая выпечка


Бабушкин пирог — самая вкусная и простая выпечка

Ингредиенты:
Мука 450 г
Варенье 150 г
Маргарин 200 г
Яйца 3 шт
Сода пищевая 0.5 ч л

Приготовление:

Растираем яйца с сахаром, добавляем растопленный маргарин и муку.

В муку добавьте соду.

Тесто замешиваем и раскатываем.

Одна половина пойдет на основу, вторая будет покрывать начинку, ее отправить в морозилку на 40 минут.

Первую половину теста раскатываем толщиной в 1 см и выкладываем на противень, распределяем тонким слоем густое варенье. Из морозилки достаем то, что спрятали, то есть вторую часть теста и трем ее на крупной терке, равномерно покрывая начинку.

Отправляем в разогретую духовку и выпекаем до готовности.

Приятного аппетита!!!

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