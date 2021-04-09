Не просто булочки, а настоящий десерт. Рецепт булочек к чаю

Пышные, ароматные и мягкие булочки с заварным кремом. Это просто настоящее кулинарное чудо, они просто тают во рту. Процесс готовки очень простой и легкий.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

мука, около 600 г;

сахар, 100 г;

ванилин по вкусу;

дрожжи, 10 г;

молоко теплое, 300 мл;

масло сливочное, 50 г;

белок, 2 шт.

Для приготовления заварного крема необходимо:

желтки, 2 шт;

крахмал кукурузный, 30 г;

молоко, 320 г;

ванилин;

сахар, 120 г.

Для смазывания нужно желток, взбитый с молоком.

Процесс приготовления

Смешиваем желтки с крахмалом и молоком, ванилином по вкусу, ставим на плиту и варим на небольшом огне до загустения. Не забываем перемешивать. Остужаем крем.

Совет: если под рукой нет кукурузного крахмала, можно использовать любой или добавить в крем муку.

Просеиваем муку и смешиваем с остальными сухими ингредиентами.

Вливаем теплое молоко, яйца и вымешиваем тесто. Масса должна быть мягкой, эластичной и не липкой.

Накрываем и ставим в теплое место на 1 – 2 часа.

Выкладываем тесто на стол, посыпанный мукой и раскатываем пласт.

Смазываем пласт кремом сворачиваем рулет.

Режем рулет на порционные кусочки.

Противень застилаем пергаментом, выкладываем булочки и накрываем их.

Оставляем в теплом месте на 15 минут.

Смазываем взбитым с молоком желтком.

Выпекаем от 30 до 35 минут при 180 градусах.

Остывшие булочки посыпаем сахарной пудрой.