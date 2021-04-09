Не просто булочки, а настоящий десерт. Рецепт булочек к чаю

Пышные, ароматные и мягкие булочки с заварным кремом. Это просто настоящее кулинарное чудо, они просто тают во рту. Процесс готовки очень простой и легкий.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- мука, около 600 г;
- сахар, 100 г;
- ванилин по вкусу;
- дрожжи, 10 г;
- молоко теплое, 300 мл;
- масло сливочное, 50 г;
- белок, 2 шт.
Для приготовления заварного крема необходимо:
- желтки, 2 шт;
- крахмал кукурузный, 30 г;
- молоко, 320 г;
- ванилин;
- сахар, 120 г.
Для смазывания нужно желток, взбитый с молоком.
Процесс приготовления
Смешиваем желтки с крахмалом и молоком, ванилином по вкусу, ставим на плиту и варим на небольшом огне до загустения. Не забываем перемешивать. Остужаем крем.
Совет: если под рукой нет кукурузного крахмала, можно использовать любой или добавить в крем муку.
Просеиваем муку и смешиваем с остальными сухими ингредиентами.
Вливаем теплое молоко, яйца и вымешиваем тесто. Масса должна быть мягкой, эластичной и не липкой.
Накрываем и ставим в теплое место на 1 – 2 часа.
Выкладываем тесто на стол, посыпанный мукой и раскатываем пласт.
Смазываем пласт кремом сворачиваем рулет.
Режем рулет на порционные кусочки.
Противень застилаем пергаментом, выкладываем булочки и накрываем их.Оставляем в теплом месте на 15 минут.
Смазываем взбитым с молоком желтком.
Выпекаем от 30 до 35 минут при 180 градусах.
Остывшие булочки посыпаем сахарной пудрой.
Если есть желание, можно полить растопленным шоколадом, смешав его с цедрой апельсина или лимона. Такие яркие цитрусовые нотки прекрасно подходят к таким булочкам.
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