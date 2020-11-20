Мясо тает во рту как масло – бархатное куриное филе

Мясо получается очень нежным, сочным, с приятной корочкой. Это отличная праздничная закуска, которая сочетается с любыми блюдами, соусами.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- куриное филе, 500 – 600 г;
- соевый соус, 1 ст.л;
- белок, 1 шт;
- крахмал, 1 ст.л;
- уксус яблочный 6 %, 1 ст.л или лимонный сок.
Для приготовления соуса необходимо:
- мед, 1 ч.л;
- соевый соус, 1 ч.л;
- уксус яблочный, сок лимонный, 1 ст.л;
- кунжут;
- масло растительное, 4 ст.л.
Процесс приготовления
Мясо режем небольшими кусочками и смешиваем с соевым соусом, крахмалом, перцем, уксусом или лимонным соком, взбитым белком, перцем.
Совет: вы можете еще добавить свои любимые специи для куриного мяса.
Оставляем мясо на 40 минут мариноваться, но лучше мариновать дольше.
Разогреваем растительное масло в сковороде и обжариваем мясо по несколько минут с каждой стороны до румяности.
Складываем все мясо в сковороду и заливаем соусом (его сделать просто, смешайте все ингредиенты).
Тушим на медленном огне несколько минут.
Перед подачей посыпаем зеленью и зеленым луком.
Идеально простая и вкусная закуска к любому гарниру.
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