Мясо тает во рту как масло – бархатное куриное филе

Мясо получается очень нежным, сочным, с приятной корочкой. Это отличная праздничная закуска, которая сочетается с любыми блюдами, соусами.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

куриное филе, 500 – 600 г;

соевый соус, 1 ст.л;

белок, 1 шт;

крахмал, 1 ст.л;

уксус яблочный 6 %, 1 ст.л или лимонный сок.

Для приготовления соуса необходимо:

мед, 1 ч.л;

соевый соус, 1 ч.л;

уксус яблочный, сок лимонный, 1 ст.л;

кунжут;

масло растительное, 4 ст.л.

Процесс приготовления

Мясо режем небольшими кусочками и смешиваем с соевым соусом, крахмалом, перцем, уксусом или лимонным соком, взбитым белком, перцем.

Совет: вы можете еще добавить свои любимые специи для куриного мяса.

Оставляем мясо на 40 минут мариноваться, но лучше мариновать дольше.

Разогреваем растительное масло в сковороде и обжариваем мясо по несколько минут с каждой стороны до румяности.

Складываем все мясо в сковороду и заливаем соусом (его сделать просто, смешайте все ингредиенты).

Тушим на медленном огне несколько минут.

Перед подачей посыпаем зеленью и зеленым луком.

Идеально простая и вкусная закуска к любому гарниру.