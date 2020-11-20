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Мясо тает во рту как масло – бархатное куриное филе

Мясо получается очень нежным, сочным, с приятной корочкой. Это отличная праздничная закуска, которая сочетается с любыми блюдами, соусами.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • куриное филе, 500 – 600 г;
  • соевый соус, 1 ст.л;
  • белок, 1 шт;
  • крахмал, 1 ст.л;
  • уксус яблочный 6 %, 1 ст.л или лимонный сок.

Для приготовления соуса необходимо:

  • мед, 1 ч.л;
  • соевый соус, 1 ч.л;
  • уксус яблочный, сок лимонный, 1 ст.л;
  • кунжут;
  • масло растительное, 4 ст.л.

Процесс приготовления

Мясо режем небольшими кусочками и смешиваем с соевым соусом, крахмалом, перцем, уксусом или лимонным соком, взбитым белком, перцем.

Совет: вы можете еще добавить свои любимые специи для куриного  мяса.

Оставляем мясо на 40 минут мариноваться, но лучше мариновать дольше.

Разогреваем  растительное масло в сковороде и обжариваем мясо по несколько минут с каждой стороны до румяности.

Мясо тает во рту как масло – бархатное куриное филе

Складываем все мясо в сковороду и заливаем соусом (его сделать просто, смешайте все ингредиенты).

Тушим на медленном огне несколько минут.

Мясо тает во рту как масло – бархатное куриное филе

Перед подачей посыпаем зеленью и зеленым луком.

Идеально простая и вкусная закуска к любому гарниру.

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