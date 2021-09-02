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Отбивные из говяжьей печени. Сочное и нежное блюдо для сытного ужина

Отбивные из говяжьей печени получаются очень нежными и вкусными, для настоящих ценителей вкусной еды.

Отбивные из говяжьей печени: ингредиенты

Отбивные из говяжьей печени

  1. Говяжья печень – 1-1,2 кг. (один килограмм-один килограмм и двести грамм)
  2. Яйца – 2 шт. (две штуки)
  3. Молоко – 350 мл. (триста пятьдесят миллилитров)
  4. Масло для жарки – 50-60 мл. (пятьдесят-шестьдесят миллилитров)
  5. Кориандр
  6. Панировочные сухари – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
  7. Красный перец
  8. Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  • Печёнку, очищенную от плёнок, сформируйте кусочками не толще 1 см.
  • Кусочки, покрыв полиэтиленом, отбейте.
  • Печень замочите в молоке около часа.
  • Яйца, соль, приправы соедините и обваляйте в этой массе куски.
  • Затем их опустите в панировочные сухари.
  • Сковородку с маслом разогрейте и куски жарьте около 5 минут с каждой стороны.
  • Кусочки сложите в формы для запекания и на 15 минут отправьте в разогретую до 180 градусов духовку.
  • По желанию печень можете подавать с гарниром.

Отбивные из говяжьей печени — нежное блюдо для любого случая.

Отбивные из говяжьей печени. Сочное и нежное блюдо для сытного ужина 3

Приятного аппетита!

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