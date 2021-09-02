Отбивные из говяжьей печени. Сочное и нежное блюдо для сытного ужина

Отбивные из говяжьей печени получаются очень нежными и вкусными, для настоящих ценителей вкусной еды.
Отбивные из говяжьей печени: ингредиенты
- Говяжья печень – 1-1,2 кг. (один килограмм-один килограмм и двести грамм)
- Яйца – 2 шт. (две штуки)
- Молоко – 350 мл. (триста пятьдесят миллилитров)
- Масло для жарки – 50-60 мл. (пятьдесят-шестьдесят миллилитров)
- Кориандр
- Панировочные сухари – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
- Красный перец
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Печёнку, очищенную от плёнок, сформируйте кусочками не толще 1 см.
- Кусочки, покрыв полиэтиленом, отбейте.
- Печень замочите в молоке около часа.
- Яйца, соль, приправы соедините и обваляйте в этой массе куски.
- Затем их опустите в панировочные сухари.
- Сковородку с маслом разогрейте и куски жарьте около 5 минут с каждой стороны.
- Кусочки сложите в формы для запекания и на 15 минут отправьте в разогретую до 180 градусов духовку.
- По желанию печень можете подавать с гарниром.
Отбивные из говяжьей печени — нежное блюдо для любого случая.
Приятного аппетита!
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