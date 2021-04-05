Шницели с сыром. Надо обязательно попробовать эту вкуснятину

Шницели с сыром — невероятно вкусное блюдо. Равнодушных точно не останется!
Шницели с сыром: ингредиенты
- 1 (одна) шт — куриной грудки
- 1 (одна) шт — яиц
- 150 (сто пятьдесят) гр — твердого сыра
- 3 (три) ст. ложки — муки
- соль по вкусу
- перец по вкусу
Рецепт приготовления:
- Куриную грудку промойте тщательно, и нарежьте мелкими кусочками
- Сыр натрите на крупной терке. Он придаст шницелям нежность и сочность
- Смешайте курицу с сыром, добавьте яйцо, муку, соль и перец. Хорошенько перемешайте массу
- Из полученного фарша сформируйте котлетки, выложите их на сковороду с разогретым растительным маслом. Обжаривайте на медленном огне примерно по пять минут с каждой стороны
- Шницели с сыром принято подавать горячими, так они намного вкуснее и ароматнее!
- А еще можно приготовить шницели из свинины! Получаются тоже очень нежными и сочными!
- Свинину нарежьте поперек волокон толщиной в полтора см, затем отбейте кухонным молоточком, и сделайте несколько наколов по всей поверхности. Так мясо не стянется во время жарки. Натрите мясо солью и перцем, другими специями.
- Окуните в яйцо, затем в панировочные сухари и обжаривайте на растительном масле на среднем огне с каждой стороны по 7 — 10 минут!
Готовьте на здоровье!
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