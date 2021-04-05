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Шницели с сыром. Надо обязательно попробовать эту вкуснятину

Шницели с сыром — невероятно вкусное блюдо. Равнодушных точно не останется!

Шницели с сыром

Шницели с сыром: ингредиенты

  1. 1 (одна) шт — куриной грудки
  2. 1 (одна) шт — яиц
  3. 150 (сто пятьдесят) гр — твердого сыра
  4. 3 (три) ст. ложки — муки
  5. соль по вкусу
  6. перец по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Куриную грудку промойте тщательно, и нарежьте мелкими кусочками
  • Сыр натрите на крупной терке. Он придаст шницелям нежность и сочность
  • Смешайте курицу с сыром, добавьте яйцо, муку, соль и перец. Хорошенько перемешайте массу
  • Из полученного фарша сформируйте котлетки, выложите их на сковороду с разогретым растительным маслом. Обжаривайте на медленном огне примерно по пять минут с каждой стороны
  • Шницели с сыром принято подавать горячими, так они намного вкуснее и ароматнее!
  • А еще можно приготовить шницели из свинины! Получаются тоже очень нежными и сочными!
  • Свинину нарежьте поперек волокон толщиной в полтора см, затем отбейте кухонным молоточком, и сделайте несколько наколов по всей поверхности. Так мясо не стянется во время жарки. Натрите мясо солью и перцем, другими специями.
  • Окуните в яйцо, затем в панировочные сухари и обжаривайте на растительном масле на среднем огне с каждой стороны по 7 — 10 минут!

Готовьте на здоровье!

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