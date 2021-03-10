Ленивые вареники с молодой картошкой. Вкусный и быстрый завтрак для всей семьи

Ленивые вареники с молодой картошкой можно приготовить всего за двадцать минут! И вкусный, сытный ужин готов! Для хозяюшек, у которых не оказалось времени возиться с тестом, но так хочется вкусно накормить семью!
Ленивые вареники с молодой картошкой: ингредиенты
- 400 (четыреста) гр — картофеля
- 1 (одна) ч. ложка — соли
- 3 (три) ст. ложки — растительного масла
- 150 (сто пятьдесят) гр — муки
Для зажарки
- 1 (одна) шт — лука
- 150 (сто пятьдесят) гр — шампиньонов
- 2 (две) ст. ложки — растительного масла
Рецепт приготовления:
- Картофель отварите в «мундире» до готовности. Остудите, очистите и разомните в посуде
- Добавьте соль и растительное масло. Пюрируйте
- Муку контролируйте, возможно вам понадобится больше или наоборот, меньше
- Тесто разделите на несколько частей и скатайте в колбаски
- Нарежьте колбаски на небольшие кусочки, обваляйте их в муке и прижмите пальцами
- Готовьте вареники в кипящей подсоленной воде, с добавлением лаврового листа
- Для зажарки нарежьте мелко лук и обжарьте на сковороде с растительным маслом
- Грибы нарежьте кусочками и отправьте в сковороду с луком. Обжаривайте несколько минут, до готовности
- Вареники выньте шумовкой сразу, как только они всплывут
- Переложите их в сковородку с зажаркой из лука и грибов
- Обжаривайте со всех сторон, перемешивая, в течение двух минут и добавьте перец по вкусу
- Зажарку можно сделать из шкварок и лука. В тесто я добавила мелко нарезанную зелень. Ленивые вареники с молодой картошкой удались на славу!
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