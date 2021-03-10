Ленивые вареники с молодой картошкой. Вкусный и быстрый завтрак для всей семьи

Ленивые вареники с молодой картошкой можно приготовить всего за двадцать минут! И вкусный, сытный ужин готов! Для хозяюшек, у которых не оказалось времени возиться с тестом, но так хочется вкусно накормить семью!

Ленивые вареники с молодой картошкой: ингредиенты

400 (четыреста) гр — картофеля 1 (одна) ч. ложка — соли 3 (три) ст. ложки — растительного масла 150 (сто пятьдесят) гр — муки

Для зажарки

1 (одна) шт — лука 150 (сто пятьдесят) гр — шампиньонов 2 (две) ст. ложки — растительного масла

Рецепт приготовления: