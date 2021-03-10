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Ленивые вареники с молодой картошкой. Вкусный и быстрый завтрак для всей семьи

Ленивые вареники с молодой картошкой можно приготовить всего за двадцать минут! И вкусный, сытный ужин готов! Для хозяюшек, у которых не оказалось времени возиться с тестом, но так хочется вкусно накормить семью!

Ленивые вареники с молодой картошкой

Ленивые вареники с молодой картошкой: ингредиенты

  1. 400 (четыреста) гр — картофеля
  2. 1 (одна) ч. ложка — соли
  3. 3 (три) ст. ложки — растительного масла
  4. 150 (сто пятьдесят) гр — муки

Для зажарки

  1. 1 (одна) шт — лука
  2. 150 (сто пятьдесят) гр — шампиньонов
  3. 2 (две) ст. ложки — растительного масла

Рецепт приготовления:

  • Картофель отварите в «мундире» до готовности. Остудите, очистите и разомните в посуде
  • Добавьте соль и растительное масло. Пюрируйте
  • Муку контролируйте, возможно вам понадобится больше или наоборот, меньше
  • Тесто разделите на несколько частей и скатайте в колбаски
  • Нарежьте колбаски на небольшие кусочки, обваляйте их в муке и прижмите пальцами
  • Готовьте вареники в кипящей подсоленной воде, с добавлением лаврового листа
  • Для зажарки нарежьте мелко лук и обжарьте на сковороде с  растительным маслом
  • Грибы нарежьте кусочками и отправьте в сковороду с луком. Обжаривайте несколько минут, до готовности
  • Вареники выньте шумовкой сразу, как только они всплывут
  • Переложите их в сковородку с зажаркой из лука и грибов
  • Обжаривайте со всех сторон, перемешивая, в течение двух минут и добавьте перец по вкусу
  • Зажарку можно сделать из шкварок и лука.
    В тесто я добавила мелко нарезанную зелень. Ленивые вареники с молодой картошкой удались на славу!
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