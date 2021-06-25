Скатерть-Самобранка

5 384 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ира
    в перечне скорее всего забыли написать, но в приготовлении лук указан в пп.1,5Драники, которые ...
  • ира
    спасибо за рецепт!Совершенно не сму...
  • ира
    cпасибо за рецепт, надо попробовать приготовитьГотовлю кабачки п...

Варенье из шелковицы. Соседка по даче поделилась лакомством, которое слаще мёда

Варенье из шелковицы имеет необычный вкус и нежный аромат.

Варенье из шелковицы: ингредиенты

Варенье из шелковицы

  1. Сахар- 500 г (пятьсот грамм)
  2. Шелковица -500 г (пятьсот грамм)
  3. Звездочка аниса- 1 шт (одна штука)
  4. Лимон- 1 шт (одна штука)

Способ приготовления:

  • Тщательно промойте ягоды шелковицы под проточной водой, затем переложите их в дуршлаг, подождите чтобы стекла вода.
  • Используя ножницы срежьте у ягод твердую плодоножку.
  • Заполните ягодами кастрюлю, пересыпав слои сахаром.
  • Оставьте на час, до выделения сока.
  • Доведите смесь до кипения на среднем огне и варите 10 минут, обязательно убирайте шумовкой пену и семечки, чтобы варенье лучше проварилось и дольше сохранило свой неповторимый ягодный аромат. Ну а, чтобы пенки не было совсем, при варке можете добавить маленький кусочек сливочного масла.
  • Снимите варенье с огня и оставьте на 4–5 часов при комнатной температуре.
  • Добавьте ломтики лимона и варите еще 10 минут, затем снимите с огня. Сок лимона растворится в варенье, сделав его цвет более ярким.
  • Удалите кусочки лимона из варенья и разлейте его горячим по банкам. Закройте банки крышками. Варенье получается ярким, с насыщенным вкусом, все ягоды остаются целыми и не развариваются.

Варенье из шелковицы — нежное и полезное.

Варенье из шелковицы. Соседка по даче поделилась лакомством, которое слаще мёда 2

Готовьте на здоровье!

Ссылка на первоисточник
ДЕСЕРТЫ
Обсудить

Картина дня

наверх