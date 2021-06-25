Варенье из шелковицы. Соседка по даче поделилась лакомством, которое слаще мёда

Варенье из шелковицы имеет необычный вкус и нежный аромат.
Варенье из шелковицы: ингредиенты
- Сахар- 500 г (пятьсот грамм)
- Шелковица -500 г (пятьсот грамм)
- Звездочка аниса- 1 шт (одна штука)
- Лимон- 1 шт (одна штука)
Способ приготовления:
- Тщательно промойте ягоды шелковицы под проточной водой, затем переложите их в дуршлаг, подождите чтобы стекла вода.
- Используя ножницы срежьте у ягод твердую плодоножку.
- Заполните ягодами кастрюлю, пересыпав слои сахаром.
- Оставьте на час, до выделения сока.
- Доведите смесь до кипения на среднем огне и варите 10 минут, обязательно убирайте шумовкой пену и семечки, чтобы варенье лучше проварилось и дольше сохранило свой неповторимый ягодный аромат. Ну а, чтобы пенки не было совсем, при варке можете добавить маленький кусочек сливочного масла.
- Снимите варенье с огня и оставьте на 4–5 часов при комнатной температуре.
- Добавьте ломтики лимона и варите еще 10 минут, затем снимите с огня. Сок лимона растворится в варенье, сделав его цвет более ярким.
- Удалите кусочки лимона из варенья и разлейте его горячим по банкам. Закройте банки крышками. Варенье получается ярким, с насыщенным вкусом, все ягоды остаются целыми и не развариваются.
Варенье из шелковицы — нежное и полезное.
Готовьте на здоровье!
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