Сочная свинина в духовке. Мясо не пересыхает: делаем надрезы и вставляем бекон с луком

Роскошное праздничное блюдо, которое сразу покоряет своим ароматом, аппетитным внешним видом, мягкостью и сочностью. Все делается просто, набор продуктов самый обычный. Изюминка блюда – квашеная капуста.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
свинина, 1 кг;
бекон, 200 г;
соль, перец;
чеснок, 2 зубчика;
капуста квашеная, 400 г;
майоран и другие специи;
лук, 1 шт.
Процесс приготовления
Мясо промываем и просушиваем полотенцами, делаем надрезы, чтобы получились ломтики – гармошка.
Солим и перчим, втираем разные специи, тертый чеснок.
Лук режем кольцами и каждое вставляем между надрезами в мясо. Также ставим и ломтики бекона.
Перекладываем мясо в форму, в свободные места раскладываем капусту.
Запекаем при 180 градусах около 40 минут.
Если боитесь, что мясо не прожарится и подгорит, сначала на 20 минут накройте фольгой, потом снимите ее и допекайте до румяной корочки.
При подаче режем порционными кусочками и красиво выкладываем их на блюдо, присыпав зеленью.
Мясо будет сочное, ароматное, пропеченное и мягкое. Такая нарезка точно придется по вкусу вашим гостям.
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