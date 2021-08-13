Скатерть-Самобранка

5 419 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталия Москалева
    В описании есть фарш, а среди ингредиентов я его не нашла. Сколько фарша?Царский ужин из п...
  • ира
    cпасибо автору за рецепт!Вкуснее беляшей и...
  • Эльфено4ек Чумазикова
    Не, ну если ногами заталкивать...)))Отличная заготовк...

Сочная свинина в духовке. Мясо не пересыхает: делаем надрезы и вставляем бекон с луком

Роскошное праздничное блюдо, которое сразу покоряет своим ароматом, аппетитным внешним видом, мягкостью и сочностью. Все делается просто, набор продуктов самый обычный. Изюминка блюда – квашеная капуста.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

свинина, 1 кг;

бекон, 200 г;

соль, перец;

чеснок, 2 зубчика;

капуста квашеная, 400 г;

майоран и другие специи;

лук, 1 шт.

Процесс приготовления

Мясо промываем и просушиваем полотенцами, делаем надрезы, чтобы получились ломтики – гармошка.

Солим и перчим, втираем разные специи, тертый чеснок.

Лук режем кольцами и каждое вставляем между надрезами в мясо. Также ставим и ломтики бекона.

Сочная свинина в духовке. Мясо не пересыхает: делаем надрезы и вставляем бекон с луком

Перекладываем мясо в форму, в свободные места раскладываем капусту.

Запекаем при 180 градусах около 40 минут.

Если боитесь, что мясо не прожарится и подгорит, сначала на 20 минут накройте фольгой, потом снимите ее и допекайте до румяной корочки.

Сочная свинина в духовке. Мясо не пересыхает: делаем надрезы и вставляем бекон с луком

При подаче режем порционными кусочками и красиво выкладываем их на блюдо, присыпав зеленью.

Сочная свинина в духовке. Мясо не пересыхает: делаем надрезы и вставляем бекон с луком

Мясо будет сочное, ароматное, пропеченное и мягкое. Такая нарезка точно придется по вкусу вашим гостям.

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх