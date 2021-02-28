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Свиной окорок в духовке: интересная задумка для вашего стола

Свиной окорок в духовке! Если хотите разнообразить ваше повседневное меню и сделать его более праздничным, то попробуйте приготовить свиной окорок с инжиром и фисташками.

Удивительное сочетание вкусовых оттенков приведет в восторг каждого, кто попробует это блюдо. Свиной окорок можно подать и как второе блюдо (в горячем виде) и как шикарную закуску (в холодном виде).

При одном только виде этого невероятно ароматного и нежного блюда возбуждается аппетит.

Этот пошаговый рецепт поможет вам без проблем приготовить свиной окорок с инжиром.

Свиной окорок в духовке

Свиной окорок в духовке: ингредиенты

  • свиной окорок – 800 г
  • инжир – 300 г
  • белое сухое вино – 1 стакан
  • фисташки – 150 г
  • мед – полстакана
  • чеснок – 4 зубчика
  • тимьян, розмарин – на кончике ножа
  • Морская соль – 3 ст. л.
  • Сахарный песок – 5 г

Свиной окорок в духовке: приготовление

Свиной окорок в духовке

  • Чеснок пропускаем через чеснокодавилку.
  • В сотейник наливаем мед, досыпаем травы, солим и добавляем чеснок.
  • Доливаем один литр воды, ставим на огонь и доводим до кипения. Снимаем с огня и остужаем.
  • В этот состав окунаем окорок и прямо в маринаде отправляем в холодильник.
  • Держим там около 6 часов.
  • В небольшой кастрюле разводим вино с сахарным песком, доводим на огне до кипения.
  • Затем кипятим, пока объем не уменьшится вдвое.
    После добавляем инжир.
  • Как только добавим инжир нужно закрыть крышкой и варить в течении четверти часа на мелком огне.
  • По истечении срока добавляем фисташки.
  • Пропитанный в маринаде окорок достаем из холодильника и промокаем бумажным полотенцем.
  • Вдоль окорочка делаем надрез и выкладываем в него начинку из фисташек, инжира и вина.
  • Края окорочка присоединяем друг к другу и обвязываем весь окорок ниткой.
  • Окорок выкладываем на противень и покрываем фольгой.
  • Духовку нужно разогреть до 180°С.
  • Закладываем туда окорок и печем минут 40 до полуготовности.
  • Достаем противень из духовки, освобождаем окорок от фольги.
  • Градус в духовке поднимаем до 200°С. Окорок снова кладем в духовку уже минут на 20.
  • По истечении необходимого времени выложить окорок на большую плоскую тарелку и можно подавать к столу.

Свиной окорок в духовке: готов

Кто голоден скорее к столу. Вкуснейшее мясное блюдо ждет Вас!

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