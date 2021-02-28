Свиной окорок в духовке: интересная задумка для вашего стола

Свиной окорок в духовке! Если хотите разнообразить ваше повседневное меню и сделать его более праздничным, то попробуйте приготовить свиной окорок с инжиром и фисташками.
Удивительное сочетание вкусовых оттенков приведет в восторг каждого, кто попробует это блюдо. Свиной окорок можно подать и как второе блюдо (в горячем виде) и как шикарную закуску (в холодном виде).
При одном только виде этого невероятно ароматного и нежного блюда возбуждается аппетит.
Этот пошаговый рецепт поможет вам без проблем приготовить свиной окорок с инжиром.
Свиной окорок в духовке: ингредиенты
- свиной окорок – 800 г
- инжир – 300 г
- белое сухое вино – 1 стакан
- фисташки – 150 г
- мед – полстакана
- чеснок – 4 зубчика
- тимьян, розмарин – на кончике ножа
- Морская соль – 3 ст. л.
- Сахарный песок – 5 г
Свиной окорок в духовке: приготовление
- Чеснок пропускаем через чеснокодавилку.
- В сотейник наливаем мед, досыпаем травы, солим и добавляем чеснок.
- Доливаем один литр воды, ставим на огонь и доводим до кипения. Снимаем с огня и остужаем.
- В этот состав окунаем окорок и прямо в маринаде отправляем в холодильник.
- Держим там около 6 часов.
- В небольшой кастрюле разводим вино с сахарным песком, доводим на огне до кипения.
- Затем кипятим, пока объем не уменьшится вдвое. После добавляем инжир.
- Как только добавим инжир нужно закрыть крышкой и варить в течении четверти часа на мелком огне.
- По истечении срока добавляем фисташки.
- Пропитанный в маринаде окорок достаем из холодильника и промокаем бумажным полотенцем.
- Вдоль окорочка делаем надрез и выкладываем в него начинку из фисташек, инжира и вина.
- Края окорочка присоединяем друг к другу и обвязываем весь окорок ниткой.
- Окорок выкладываем на противень и покрываем фольгой.
- Духовку нужно разогреть до 180°С.
- Закладываем туда окорок и печем минут 40 до полуготовности.
- Достаем противень из духовки, освобождаем окорок от фольги.
- Градус в духовке поднимаем до 200°С. Окорок снова кладем в духовку уже минут на 20.
- По истечении необходимого времени выложить окорок на большую плоскую тарелку и можно подавать к столу.
Свиной окорок в духовке: готов
Кто голоден скорее к столу. Вкуснейшее мясное блюдо ждет Вас!
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