Свиной окорок в духовке: интересная задумка для вашего стола

Свиной окорок в духовке! Если хотите разнообразить ваше повседневное меню и сделать его более праздничным, то попробуйте приготовить свиной окорок с инжиром и фисташками.

Удивительное сочетание вкусовых оттенков приведет в восторг каждого, кто попробует это блюдо. Свиной окорок можно подать и как второе блюдо (в горячем виде) и как шикарную закуску (в холодном виде).

При одном только виде этого невероятно ароматного и нежного блюда возбуждается аппетит.

Этот пошаговый рецепт поможет вам без проблем приготовить свиной окорок с инжиром.

Свиной окорок в духовке: ингредиенты

свиной окорок – 800 г

инжир – 300 г

белое сухое вино – 1 стакан

фисташки – 150 г

мед – полстакана

чеснок – 4 зубчика

тимьян, розмарин – на кончике ножа

Морская соль – 3 ст. л.

Сахарный песок – 5 г

Свиной окорок в духовке: приготовление

Чеснок пропускаем через чеснокодавилку.

В сотейник наливаем мед, досыпаем травы, солим и добавляем чеснок.

Доливаем один литр воды, ставим на огонь и доводим до кипения. Снимаем с огня и остужаем.

В этот состав окунаем окорок и прямо в маринаде отправляем в холодильник.

Держим там около 6 часов.

В небольшой кастрюле разводим вино с сахарным песком, доводим на огне до кипения.

Затем кипятим, пока объем не уменьшится вдвое. После добавляем инжир.

После добавляем инжир. Как только добавим инжир нужно закрыть крышкой и варить в течении четверти часа на мелком огне.

По истечении срока добавляем фисташки.

Пропитанный в маринаде окорок достаем из холодильника и промокаем бумажным полотенцем.

Вдоль окорочка делаем надрез и выкладываем в него начинку из фисташек, инжира и вина.

Края окорочка присоединяем друг к другу и обвязываем весь окорок ниткой.

Окорок выкладываем на противень и покрываем фольгой.

Духовку нужно разогреть до 180°С.

Закладываем туда окорок и печем минут 40 до полуготовности.

Достаем противень из духовки, освобождаем окорок от фольги.

Градус в духовке поднимаем до 200°С. Окорок снова кладем в духовку уже минут на 20.

По истечении необходимого времени выложить окорок на большую плоскую тарелку и можно подавать к столу.

Свиной окорок в духовке: готов

Кто голоден скорее к столу. Вкуснейшее мясное блюдо ждет Вас!