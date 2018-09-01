Изумительный медовик с творожно-сливочным кремом «Нежность»

Ингредиенты:

Для коржей:

мед — 4 ст.л.

сахар — 2 ст.л.

сливочное масло — 100 гр.

мука — 200-220 гр.

кефир — 2/3 ст.

сода — 1 ч.л.

Для крема:

сливочное масло — 200 гр.

сгущенное молоко — 1 банка

творог — 200 гр.

Приготовление:

Нагреваем на водяной бане мёд, сахар и масло, перемешиваем.

Всыпаем муку.

Добавляем в тесто кефир с содой. Замешиваем тесто.

Делим тесто на 2 части и выпекаем 2 коржа диаметром 20-24 см при 180 С в течение 20-30 минут.

Остывшие коржи разрезаем на две части.

Для крема: берем продукты комнатной температуры, чтобы при взбивании не было комочков.

Взбиваем масло и сгущенное молоко, добавляем творог, взбиваем и убираем в холодильник, чтобы крем охладился и загустел.

Перемазываем коржи кремом, посыпаем по желанию: тертым шоколадом, кокосовой стружкой и отправляем на ночь в холодильник для пропитки.

Приятного чаепития!