Изумительный медовик с творожно-сливочным кремом «Нежность»

Прекрасный повод собрать старых друзей!
Для коржей:
мед — 4 ст.л.
сахар — 2 ст.л.
сливочное масло — 100 гр.
мука — 200-220 гр.
кефир — 2/3 ст.
сода — 1 ч.л.
Для крема:
сливочное масло — 200 гр.
сгущенное молоко — 1 банка
творог — 200 гр.
Приготовление:
Нагреваем на водяной бане мёд, сахар и масло, перемешиваем.
Всыпаем муку.
Добавляем в тесто кефир с содой. Замешиваем тесто.
Делим тесто на 2 части и выпекаем 2 коржа диаметром 20-24 см при 180 С в течение 20-30 минут.
Остывшие коржи разрезаем на две части.
Для крема: берем продукты комнатной температуры, чтобы при взбивании не было комочков.
Взбиваем масло и сгущенное молоко, добавляем творог, взбиваем и убираем в холодильник, чтобы крем охладился и загустел.
Перемазываем коржи кремом, посыпаем по желанию: тертым шоколадом, кокосовой стружкой и отправляем на ночь в холодильник для пропитки.
Приятного чаепития!
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