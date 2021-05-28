Квашеные баклажаны. Самый удачный рецепт из баклажанов

Квашеные баклажаны получатся безумно вкусными и сочными. Это один из самых удачных рецептов из этого замечательного продукта.
Квашеные баклажаны: ингредиенты
- Сладкий болгарский перец — 0,5 кг. (пол килограмма)
- Свежие баклажаны — 3 кг. (три килограмма)
- Помидоры свежие — 700 гр. (семьсот грамм)
- Масло растительное — 1 ст. (один стакан)
- Зелень сельдерея — один пучок
- Репчатый лук — 3 шт. (три штуки средние)
- Чеснок — 2-3 г. (две-три головки)
- Уксус 9% — 170 мл. (сто семьдесят миллилитров)
- Вода — 3 л. (три литра)
- Стручковый горький перец — 1 шт. (одна штука)
- Соль — 3 ст. л (три столовые ложки)
Пошаговое приготовление:
- Овощи и сельдерей вымойте, дайте воде стечь.
- Баклажаны необходимо выбирать примерно одного размера, приблизительно 15 см.
- Баклажаны очистите, отрежьте плодоножку и хвостик, разрежьте на две половинки, затем каждую из половинок ещё на четыре части. Всё выложите в глубокую миску и пока отложите в сторону.
- Болгарский перец нарежьте на полукольца и также отложите.
- Репчатый лук и помидоры также нарежьте полукольцами и отложите в сторону.
- Острый стручковый перец нарежьте соломкой, зелёные стебли сельдерея нашинкуйте ножом.
- Чеснок очистите и отложите в сторону, его необходимо выдавить через пресс перед выкладыванием овощей в кастрюлю.
- В кастрюлю большого размера налейте 3 литра воды, посолите, после залипания влейте уксус и перемешайте. В кипящую воду аккуратно выложите нарезанные баклажаны, накройте крышкой и варите до тех пор, пока вода не закипит. Крышку снимите и варите 7 минут.
- Выложите баклажаны на дуршлаг и дайте стечь лишней воде.
- Пока баклажаны на дуршлаге, на плиту поставьте сковороду, налейте растительное масло и немного прогрейте. Когда Вы услышите небольшой треск, выключите и отложите в сторону.
- Теперь кастрюлю, в которой варились баклажаны, вымойте и вытрите насухо.
- Количество баклажанов разделите примерно на четыре части.
- На дно кастрюли выложите веточки сельдерея и выдавите несколько зубчиков чеснока.
- Выложите пару долек помидора и тёплые дольки баклажан, которыми необходимо заполнить нижний слой в кастрюле. Сверху выдавите пару зубчиков чеснока. полейте небольшим количеством растительного масла, сверху выложите ещё несколько веточек сельдерея и выложите болгарский перец, лук, и горький перец. Сверху добавьте дольки помидора.
- Затем распределите второй слой баклажан, в аналогичном порядке повторите все слои.
- Сверху накройте кастрюлю тарелкой и поставьте груз. Кастрюля должна сутки стоять на кухне, затем переставьте её в холодное место.
- Через сутки баклажаны можете переложить в банки и поставить в прохладное место.
Квашеные баклажаны — очень вкусная и лёгкая еда.
Готовьте на здоровье!
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