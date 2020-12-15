Уговорил мастера рассказать, как сделать любой холодильник тихим. Даю 4 совета и 1 хитрость

Пришел в гости у другу и сидели мы с ним на кухне. И тут я обратил внимание на то, что совершенно не слышу, как у него работает холодильник. У меня мой агрегат периодически надоедает шумом.

Друг рассказал о том, что недавно вызывал мастера и тот, роме ремонта холодильника, еще и поделился своими профессиональными советами.

Недостаточно места

Холодильник, когда стоит слишком близко к стене, он начинает работать на пределе – его радиатор не может нормально охлаждаться. Отодвигаем агрегат на 20 см от стены и прочих поверхностей.

Правильно выставить холодильник

Если вы неправильно поставили оборудование – с наклоном или перекосом, компрессор будет громко работать. Выставляйте по уровню, проверяйте, не прикасается ли компрессор к чему-то.

Транспортировочные болты

Очень часто их просто забывают убрать из компрессора. Обязательно проверьте этот момент.

Также бывает, что попадаются прокладки с браком – их необходимо заменить.

Проблема с вентиляторами

Очень часто бываем проблема с вентиляторами, особенно если у вас холодильник с системой, не требующей разморозки.

Бывает, что температурные колебания приводят к тому, что прокладка высыхает, трескается и необходимо ее заменить на новую.