Скатерть-Самобранка

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Уговорил мастера рассказать, как сделать любой холодильник тихим. Даю 4 совета и 1 хитрость

Пришел в гости у другу и сидели мы с ним на кухне. И тут я обратил внимание на то, что совершенно не слышу, как у него работает холодильник. У меня мой агрегат периодически надоедает шумом.

Друг рассказал о том, что недавно вызывал мастера и тот, роме ремонта холодильника, еще и  поделился своими профессиональными советами.

Недостаточно места

Холодильник, когда стоит слишком близко к стене, он начинает работать на пределе – его радиатор не может нормально охлаждаться. Отодвигаем агрегат на 20 см от стены и прочих поверхностей.

Правильно выставить холодильник

Если вы неправильно поставили оборудование – с наклоном или перекосом, компрессор будет громко работать. Выставляйте по уровню, проверяйте, не прикасается ли компрессор к чему-то.

Транспортировочные болты

Очень часто их просто забывают убрать  из компрессора. Обязательно проверьте этот момент.
Также бывает, что попадаются прокладки с браком – их необходимо заменить.

Проблема с вентиляторами

Очень часто бываем проблема с вентиляторами, особенно если у вас холодильник с системой, не требующей разморозки.
Бывает, что температурные колебания приводят к тому, что прокладка высыхает, трескается и необходимо ее заменить на новую.

Чтобы не было большого шумового фона при работе холодильника, можно между компрессором и радиатором положить кусок изоляции и пластика, тогда они изолируют друг от друга устройства и они не будут звенеть.

Уговорил мастера рассказать, как сделать любой холодильник тихим. Даю 4 совета и 1 хитрость

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