Шикарный торт из зефира, который не нужно печь и он надолго остается вкусным и свежим

Очень вкусный и нарядный!

Ингредиенты:

зефир — 1 кг;

орехи грецкие — 500 г;

печенье — 5-6 шт.;

молоко — 1 стакан;

яйца — 2 шт.;

сахар -1,5 стакана;

масло сливочное — 200 г;

ваниль — на кончике ножа.

Приготовление:

Измельчаем орехи блендером до состояния крошки.

Зефир разделяем на половинки.

Обрезаем у каждой зефиринки кончик, чтобы она приняла плоскую форму.

Готовим заварной крем: смешиваем яйца с сахаром и слегка взбиваем их венчиком.

Добавляем молоко, все время мешаем, не давая закипеть. Варим до загустения. Остужаем.

Слегка взбиваем миксером масло.

Не прекращая взбивать, постепенно добавляем яично-молочно-сахарную смесь.

Разъемную форму выстилаем изнутри пищевой пленкой.

Дно выкладываем половинками зефира, стараясь заполнить все отверстия зефирными обрезками.

Смазываем заварным охлажденным кремом.

Поверх крема густо посыпаем молотыми орехами.

Утрамбовываем слой орехов.

Затем снова выкладываем слой зефира, смазываем заварным кремом и снова выкладываем слой орехов. Снова утрамбовываем, чтобы торт получатся плотнее.

Укладываем еще один слой зефира, также смазываем его остатками заварного крема.

Для обсыпки: измельчаем печенье до состояния крошки.

Посыпаем сверху молотым печеньем.

Обязательно утрамбовываем и украшаем торт на свой вкус.