Пирог с вишней: хороший и вкусный вариант для чаепития.

Пирог с вишней! Ожидаете подружек и не знаете, чем их угостить. Попробуйте приготовить пирог с вишней по нижеприведенному рецепту, и ваши гости будут в восторге от данного угощения. Приготовление пирога не займет много времени и не потребует особых затрат.
Пирог с вишней: приготовление
- Берем замороженную или консервированную вишню, помещаем ее в сито, для того чтобы стек сок и лишняя влага.
- Достаем сливочное масло и растапливаем на водяной бане. Нужно проследить, чтобы масло не закипело. Затем снять масло и остудить до комнатной температуры.
- Разбиваем яйца, добавляем туда сахар и взбиваем все в густую пену. Затем добавляем сметану и топленное масло.
- Уксусом гасим соду и добавляем в полученную яичную массу. Все хорошо перемешать.
- Взять муку и просеять ее через сито. Постепенно добавляем в полученную массу, обязательно перемешивая так, чтобы не было комочков. Тесто должно быть в меру густым, чтобы вишни не осели на дно.
- Глубокий противень смазываем растительным маслом и выстилаем пергаментной бумагой. Выложим в него тесто, а затем сверху добавить вишенки на расстоянии 2 см друг от друга.
- Разогреваем духовку до 180°С, помещаем туда противень и ждем полчаса. Затем нужно снизить температуру до 160°С и печем пирог еще четверть часа.
- Достаем готовый пирог из духовки, остужаем его и посыпаем сахарной пудрой.
Пирог с вишней: ингредиенты
- замороженная или консервированная вишня – 200 г
- сливочное масло – полпачки
- яйца – 3 шт.
- сметана – 300 мл
- сода – 5 г
- уксус – для гашения соды
- сахар – 200 г
- ванилин – щепотка
- мука – полкило
- сахарная пудра – для посыпки.
Пирог с вишней: готов
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Приятного чаепития!
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