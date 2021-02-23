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Пирог с вишней: хороший и вкусный вариант для чаепития.

Пирог с вишней! Ожидаете подружек и не знаете, чем их угостить. Попробуйте приготовить пирог с вишней по нижеприведенному рецепту, и ваши гости будут в восторге от данного угощения. Приготовление пирога не займет много времени и не потребует особых затрат.

Пирог с вишней: приготовление

Пирог с вишней

  • Берем замороженную или консервированную вишню, помещаем ее в сито, для того чтобы стек сок и лишняя влага.
  • Достаем сливочное масло и растапливаем на водяной бане. Нужно проследить, чтобы масло не закипело. Затем снять масло и остудить до комнатной температуры.
  • Разбиваем яйца, добавляем туда сахар и взбиваем все в густую пену. Затем добавляем сметану и топленное масло.
  • Уксусом гасим соду и добавляем в полученную яичную массу. Все хорошо перемешать.
  • Взять муку и просеять ее через сито. Постепенно добавляем в полученную массу, обязательно перемешивая так, чтобы не было комочков. Тесто должно быть в меру густым, чтобы вишни не осели на дно.
  • Глубокий противень смазываем растительным маслом и выстилаем пергаментной бумагой. Выложим в него тесто, а затем сверху добавить вишенки на расстоянии 2 см друг от друга.
  • Разогреваем духовку до 180°С, помещаем туда противень и ждем полчаса. Затем нужно снизить температуру до 160°С и печем пирог еще четверть часа.
  • Достаем готовый пирог из духовки, остужаем его и посыпаем сахарной пудрой.

Пирог с вишней

Пирог с вишней: ингредиенты

  • замороженная или консервированная вишня – 200 г
  • сливочное масло – полпачки
  • яйца – 3 шт.
  • сметана – 300 мл
  • сода – 5 г
  • уксус – для гашения соды
  • сахар – 200 г
  • ванилин – щепотка
  • мука – полкило
  • сахарная пудра – для посыпки.

Пирог с вишней: готов

Подружки пришли? Подавайте пирог! Пахнет вкусно, выглядит аппетитно!

Бисквит с черносливом

Приятного чаепития!

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