Пирог с вишней: хороший и вкусный вариант для чаепития.

Пирог с вишней! Ожидаете подружек и не знаете, чем их угостить. Попробуйте приготовить пирог с вишней по нижеприведенному рецепту, и ваши гости будут в восторге от данного угощения. Приготовление пирога не займет много времени и не потребует особых затрат.

Пирог с вишней: приготовление

Берем замороженную или консервированную вишню, помещаем ее в сито, для того чтобы стек сок и лишняя влага.

Достаем сливочное масло и растапливаем на водяной бане. Нужно проследить, чтобы масло не закипело. Затем снять масло и остудить до комнатной температуры.

Разбиваем яйца, добавляем туда сахар и взбиваем все в густую пену. Затем добавляем сметану и топленное масло.

Уксусом гасим соду и добавляем в полученную яичную массу. Все хорошо перемешать.

Взять муку и просеять ее через сито. Постепенно добавляем в полученную массу, обязательно перемешивая так, чтобы не было комочков. Тесто должно быть в меру густым, чтобы вишни не осели на дно.

Глубокий противень смазываем растительным маслом и выстилаем пергаментной бумагой. Выложим в него тесто, а затем сверху добавить вишенки на расстоянии 2 см друг от друга.

Разогреваем духовку до 180°С, помещаем туда противень и ждем полчаса. Затем нужно снизить температуру до 160°С и печем пирог еще четверть часа.

Достаем готовый пирог из духовки, остужаем его и посыпаем сахарной пудрой.

Пирог с вишней: ингредиенты

замороженная или консервированная вишня – 200 г

сливочное масло – полпачки

яйца – 3 шт.

сметана – 300 мл

сода – 5 г

уксус – для гашения соды

сахар – 200 г

ванилин – щепотка

мука – полкило

сахарная пудра – для посыпки.

Пирог с вишней: готов

Подружки пришли? Подавайте пирог! Пахнет вкусно, выглядит аппетитно!

Бисквит с черносливом

Приятного чаепития!