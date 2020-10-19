Современные дети не оценят: 6 простейших угощений из советского детства

Если ваш внук уже отказывается от мороженого и шоколада, предложите ему те лакомства, которые были в нашем детстве. Эти вкусности сегодня кто-то посчитает смешными и нелепыми, но тогда, в нашем далеком детстве, они были самыми вкусными.

Корочка свежего хлеба, которую мы обгрызали, пока несли свежий и горячий хлеб домой. Родители даже и не ругали, сами иной раз, приносили домой обгрызанные кирпичики хлеба.

Хлеб с солью, политый растительным маслом. По субботним дням, когда у большинства семей были уборки квартир – у родителей выходные, мы, детвора гуляли во дворе и на обед совершенно не хотелось идти. И мама часто выносила на улицу большую тарелку с хлебом, политым подсолнечным маслом и посыпанным солью. Это угощение разметалось в один миг, да и от добавки никто не отказывался.

Петушки на палочке многие готовили даже дома, благо и формы продавались, и палочки и ингредиенты были самыми простыми – сахар и немного сливочного или растительного масла.

Заменитель жвачки — вареная пихтовая смола, вязкая, пахнет хвоей, если пожевать, точно как жвачка. Многие любили вишневую смолу – вишни росли тогда в каждом дворе, встречались и абрикосы, со сладковатой смолой.

Был еще и гудрон, но внукам об этом говорить не стоит.

Вареная сгущенка – это всеобщее лакомство, которое можно было купить или сварить дома. В некоторых случаях, варка сгущенки оставляла очень видимые следы на потолке и стенах – когда не уследили и выкипела вода, а сама банка взорвалась. Если все прошло удачно, тогда брался ломтик свежего батона, намазывался сгущенкой и получалось вкусное пирожное.

Печеная картошка – еще одно удовольствие из детства. Когда нам стали разрешать жечь во дворе сучья, мы ждали, когда они прогорят, разгребали угли и закапывали в них картошку на 30 минут. Потом раскапывали золу и наслаждались этим простым блюдом, особенно если кто-то захватил из дома соль, то это вообще был пир.