Салат с жареными грибами: слоёный разноцветный салат с потрясающим вкусом

Салат с жаренными грибами – получается красивым, ярким. Невероятно вкусным! Делаем его слоями, и выглядит такой салатик очень нарядно! Прекрасное сочетание продуктов.

Салат с жаренными грибами: ингредиенты

150 (сто пятьдесят) гр – шампиньонов 300 (триста) гр – куриного филе 2 (две) шт – яиц 50 (пятьдесят) гр – твердого сыра 3 (три) шт – картофеля 1 (одна) шт – моркови Соль по вкусу 100 (сто) гр – майонеза 2 (две) ст. ложки – растительного масла

Салат с жаренными грибами: рецепт

Куриное филе отварите в подсоленной воде

Картофель, яйца и морковь также отварите

Грибы нарежьте пластинами и обжарьте на сковороде с растительным маслом

Филе нарежьте мелкими кубиками

Яйца нарежьте средним кубиком

Сыр натрите на крупной терке

Картофель и морковь очистите и тоже натрите на крупной терке

В посуду выложите филе и грибы. Добавьте майонез и перемешайте

Установите на блюдо кольцо. Первый слой идет у нас половина смеси курицы и грибов

Второй слой картофель

Третий слой морковь. Примните хорошенько

Четвертый слой яйца и обильно смажьте майонезом

И пятый слой сыр

Оставьте салат для пропитки в холодильнике на пару часов

Салат с жаренными грибами готов!

Грибы отлично сочетаются с курицей и овощами.

И конечно же майонез делает свое дело! Обязательно приготовьте такой салатик. На здоровье.