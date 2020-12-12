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Салат с жареными грибами: слоёный разноцветный салат с потрясающим вкусом

Салат с жаренными грибами – получается красивым, ярким. Невероятно вкусным! Делаем его слоями, и выглядит такой салатик очень нарядно! Прекрасное сочетание продуктов.

Салат с жаренными грибами: ингредиенты

Салат с жареными грибами

  1. 150 (сто пятьдесят) гр – шампиньонов
  2. 300 (триста) гр – куриного филе
  3. 2 (две) шт – яиц
  4. 50 (пятьдесят) гр – твердого сыра
  5. 3 (три) шт – картофеля
  6. 1 (одна) шт – моркови
  7. Соль по вкусу
  8. 100 (сто) гр – майонеза
  9. 2 (две) ст. ложки – растительного масла

Салат с жаренными грибами: рецепт

Салат с жареными грибами

  • Куриное филе отварите в подсоленной воде
  • Картофель, яйца и морковь также отварите
  • Грибы нарежьте пластинами и обжарьте на сковороде с растительным маслом
  • Филе нарежьте мелкими кубиками
  • Яйца нарежьте средним кубиком
  • Сыр натрите на крупной терке
  • Картофель и морковь очистите и тоже натрите на крупной терке
  • В посуду выложите филе и грибы. Добавьте майонез и перемешайте
  • Установите на блюдо кольцо. Первый слой идет у нас половина смеси курицы и грибов
  • Второй слой картофель
  • Третий слой морковь. Примните хорошенько
  • Четвертый слой яйца и обильно смажьте майонезом
  • И пятый слой сыр
  • Оставьте салат для пропитки в холодильнике на пару часов

Салат с жаренными грибами готов!

Салат с жареными грибами

Грибы отлично сочетаются с курицей и овощами.

И конечно же майонез делает свое дело! Обязательно приготовьте такой салатик. На здоровье.

Салат с жареными грибами

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САЛАТЫ
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