Салат с жареными грибами: слоёный разноцветный салат с потрясающим вкусом

Салат с жаренными грибами – получается красивым, ярким. Невероятно вкусным! Делаем его слоями, и выглядит такой салатик очень нарядно! Прекрасное сочетание продуктов.
Салат с жаренными грибами: ингредиенты
- 150 (сто пятьдесят) гр – шампиньонов
- 300 (триста) гр – куриного филе
- 2 (две) шт – яиц
- 50 (пятьдесят) гр – твердого сыра
- 3 (три) шт – картофеля
- 1 (одна) шт – моркови
- Соль по вкусу
- 100 (сто) гр – майонеза
- 2 (две) ст. ложки – растительного масла
Салат с жаренными грибами: рецепт
- Куриное филе отварите в подсоленной воде
- Картофель, яйца и морковь также отварите
- Грибы нарежьте пластинами и обжарьте на сковороде с растительным маслом
- Филе нарежьте мелкими кубиками
- Яйца нарежьте средним кубиком
- Сыр натрите на крупной терке
- Картофель и морковь очистите и тоже натрите на крупной терке
- В посуду выложите филе и грибы. Добавьте майонез и перемешайте
- Установите на блюдо кольцо. Первый слой идет у нас половина смеси курицы и грибов
- Второй слой картофель
- Третий слой морковь. Примните хорошенько
- Четвертый слой яйца и обильно смажьте майонезом
- И пятый слой сыр
- Оставьте салат для пропитки в холодильнике на пару часов
Салат с жаренными грибами готов!
Грибы отлично сочетаются с курицей и овощами.И конечно же майонез делает свое дело! Обязательно приготовьте такой салатик. На здоровье.
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