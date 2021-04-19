Как заставить клеща самоизвлечься. Назову 3 простых и безопасных метода, которые заставят клеща «отстать» очень быстро

С приходом теплого сезона, появляется такая проблема, как клещи, которые одинаково вредят людям и животным. Особая опасность этого вредителя в том, что его почти невозможно сразу заметить и долгое время, проведенное на коже человека или животного клещом, сильно вредит здоровью и жизни.

Как убрать клеща быстро

Для этого нужно взять иглу раскаленную, масло растительное и шприц.

Раскаленным кончиком иглы делаем прокол в брюшке клеща. После этого насекомое быстро отстанет от кожи.

Или отрезаем у шприца кончик, можно взять инсулиновый шприц.

Смазываем внутри шприц аммиаком и опускаем на клеща обрезанной стороной. Шприц хорошо прижимаем к коже, чтобы клещ оказался внутри. Пары аммиака просто убьют насекомое и его можно будет легко убрать.

Следите, чтобы шприц плотно прилегал к коже, тогда воздух не будет проникать внутрь и аммиак быстро навредит клещу.

Вокруг клеща ставим колечко (можно обручальное или сделайте из пробки к бутылке), чтобы оно плотно прилегало к коже.

Наливаем растительное масло чтобы оно покрыло клеща. Таким образом перекрывается доступ кислорода и насекомое умирает, отпадает от кожи.