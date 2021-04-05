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Салат Тропиканка. Оригинальный и интересный рецепт салатика

Салат Тропиканка — необычный салат. В нем очень интересное сочетание ингредиентов. Вкус получается экзотическим, благодаря ананасу, киви и консервированной кукурузе.

Салат Тропиканка

Салат Тропиканка: ингредиенты

  1. 1 (одна)шт — яиц
  2. 1 (одна) шт — киви
  3. 100 (сто) гр — сыровяленой колбасы
  4. 2 (два) кольца — консервированного ананаса
  5. 1 (одна) ст. ложка — консервированной кукурузы
  6. половина ст. ложки — майонеза
  7. соль по вкусу
  8. перец по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Отварите яйцо, почистите его, и нарежьте кубиком
  • Кольца ананаса тоже нарежьте кубиком
  • Колбасу тоже нарежьте кубиком (таким же размером, как и остальные ингредиенты)
  • Киви очистите и нарежьте мягкую часть тоже кубиками
  • Соедините все ингредиенты в одной посуде.
  • Посолите, поперчите. Добавьте кукурузу.
  • Заправьте майонезом.
  • Аккуратно перемешайте. Если не хотите добавлять майонез, то добавьте сметану. Переложите салат в красивую салатницу, и подавайте к столу!

Салат Тропиканка готов! На здоровье!

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