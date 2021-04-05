Салат Тропиканка. Оригинальный и интересный рецепт салатика

Салат Тропиканка — необычный салат. В нем очень интересное сочетание ингредиентов. Вкус получается экзотическим, благодаря ананасу, киви и консервированной кукурузе.
Салат Тропиканка: ингредиенты
- 1 (одна)шт — яиц
- 1 (одна) шт — киви
- 100 (сто) гр — сыровяленой колбасы
- 2 (два) кольца — консервированного ананаса
- 1 (одна) ст. ложка — консервированной кукурузы
- половина ст. ложки — майонеза
- соль по вкусу
- перец по вкусу
Рецепт приготовления:
- Отварите яйцо, почистите его, и нарежьте кубиком
- Кольца ананаса тоже нарежьте кубиком
- Колбасу тоже нарежьте кубиком (таким же размером, как и остальные ингредиенты)
- Киви очистите и нарежьте мягкую часть тоже кубиками
- Соедините все ингредиенты в одной посуде.
- Посолите, поперчите. Добавьте кукурузу.
- Заправьте майонезом.
- Аккуратно перемешайте. Если не хотите добавлять майонез, то добавьте сметану. Переложите салат в красивую салатницу, и подавайте к столу!
Салат Тропиканка готов! На здоровье!
Свежие комментарии