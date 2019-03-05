Коронный рецепт вкусного и оригинального блюда — Томатный рис с сыром

Пальчики оближешь!
Ингредиенты:
рис — 1 стакан
вода — 1 литр
масло сливочное — 3 ст. л.
томатная паста — 1 ст. л.
соль по вкусу
перец черный по вкусу
твердый сыр — 50 г
Приготовление:
Всыпаем промытый рис в кипящую и подсоленную воду. Варим рис 15-20 минут, до готовности.
Откидываем готовый рис на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость.
В глубокую сковородку ставим на огонь, добавляем сливочное масло и растапливаем его.
Добавляем томатную пасту в сковороду и хорошо перемешиваем.
Затем добавляем рис в сковородку и хорошо перемешиваем до однородного цвета.
Натираем сыр на мелкой тёрке. Добавляем сыр к рису и снова хорошо перемешиваем.
Приятного аппетита!
Автор идеи — Вероника Крамарь
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