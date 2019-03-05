Коронный рецепт вкусного и оригинального блюда — Томатный рис с сыром

Ингредиенты:

рис — 1 стакан

вода — 1 литр

масло сливочное — 3 ст. л.

томатная паста — 1 ст. л.

соль по вкусу

перец черный по вкусу

твердый сыр — 50 г

Приготовление:

Всыпаем промытый рис в кипящую и подсоленную воду. Варим рис 15-20 минут, до готовности.

Откидываем готовый рис на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость.

В глубокую сковородку ставим на огонь, добавляем сливочное масло и растапливаем его.

Добавляем томатную пасту в сковороду и хорошо перемешиваем.

Затем добавляем рис в сковородку и хорошо перемешиваем до однородного цвета.

Натираем сыр на мелкой тёрке. Добавляем сыр к рису и снова хорошо перемешиваем.

Приятного аппетита!

Автор идеи — Вероника Крамарь