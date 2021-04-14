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Картофель по-улановски. Овощное блюдо удивит вас своим оригинальным вкусом

Картофель по-улановски может стать для Вас сытным и вкусным обедом. Подавайте его с рыбой либо полезным овощным салатом и получайте удовольствие от простой но изысканной на вид еды.

Картофель по-улановски: ингредиенты

Картофель по-улановски

  1. Молодой картофель — 3 шт. (три штуки)
  2. Чеснок — 2-3 зубчика
  3. Соль — по вкусу
  4. Растительное масло — 100-150 мл. (сто-сто пятьдесят миллилитров)
  5. Петрушка (или укроп) — один пучок

Рецепт приготовления:

  • Картофель очистить и промыть под проточной водой.
  • Затем нарезать картофель соломкой либо крупными ломтиками и посолить на свой вкус.
  • Очень хорошо разогреть растительное масло на сковороде. В один слой выложить картофель и поставить на огонь.
  • Тем временем нарезать зелень, выдавить через пресс чеснок и добавить к зелени.
  • Влить растительное масло и тщательно перемешать.
  • Картофель обжарить на умеренном огне до образования золотистой корочки.
  • В большую посуду выложить картофель, добавить подготовленную смесь из чеснока, зелени и растительного масла. Всё хорошо перемешать, выложить на красивую тарелку и можно подавать к столу. Картофель нужно употреблять в горячем виде, чтобы он был хрустящим.

Картофель по-улановски приятно удивит Ваших деток.

Картофель по-улановски. Овощное блюдо удивит вас своим оригинальным вкусом 2

Приятного Вам аппетита!

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