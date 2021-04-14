Картофель по-улановски. Овощное блюдо удивит вас своим оригинальным вкусом

Картофель по-улановски может стать для Вас сытным и вкусным обедом. Подавайте его с рыбой либо полезным овощным салатом и получайте удовольствие от простой но изысканной на вид еды.
Картофель по-улановски: ингредиенты
- Молодой картофель — 3 шт. (три штуки)
- Чеснок — 2-3 зубчика
- Соль — по вкусу
- Растительное масло — 100-150 мл. (сто-сто пятьдесят миллилитров)
- Петрушка (или укроп) — один пучок
Рецепт приготовления:
- Картофель очистить и промыть под проточной водой.
- Затем нарезать картофель соломкой либо крупными ломтиками и посолить на свой вкус.
- Очень хорошо разогреть растительное масло на сковороде. В один слой выложить картофель и поставить на огонь.
- Тем временем нарезать зелень, выдавить через пресс чеснок и добавить к зелени.
- Влить растительное масло и тщательно перемешать.
- Картофель обжарить на умеренном огне до образования золотистой корочки.
- В большую посуду выложить картофель, добавить подготовленную смесь из чеснока, зелени и растительного масла. Всё хорошо перемешать, выложить на красивую тарелку и можно подавать к столу. Картофель нужно употреблять в горячем виде, чтобы он был хрустящим.
Картофель по-улановски приятно удивит Ваших деток.
Приятного Вам аппетита!
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