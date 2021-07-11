«Сливочные» кабачки в сезон готовлю почти каждый день. Семья не против, никому еще не надоели

Блюдо получается настолько нежным и сливочным, что его едят даже дети, которые в принципе не любят кабачки. Лучше использовать для готовки сливки, чтобы не придавать кислинки блюду от сметаны. Но многим нравится и со сметаной.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кабачки, 500 г;

сливки, 100 мл;

мука, 1.5 ст.л;

укроп и чеснок;

соль, перец.

Процесс приготовления

Кабачки лучше взять молодые, тогда блюдо получается особенно нежным и вкусным.

Режем овощи кубиками и обваливаем в муке, обжариваем на небольшом количестве растительного масла со всех сторон до румяности.

Вливаем в овощи сливки, перемешиваем и тушим на небольшом огне до загустения массы.

Теперь добавляем зелень – укроп и петрушку по вкусу и мелко рубленый чеснок.

Всю массу хорошо перемешиваем и тушим еще 1 минуту, снимаем с плиты.

Такое мягкое и ароматное, сливочное блюдо очень подходит к отварной молодой картошечке, рису по-восточному, можно использовать в качестве соуса к запеченному мясу.