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«Сливочные» кабачки в сезон готовлю почти каждый день. Семья не против, никому еще не надоели

Блюдо получается настолько нежным и сливочным, что его едят даже дети, которые в принципе не любят кабачки. Лучше использовать для готовки сливки, чтобы не придавать кислинки блюду от сметаны. Но многим нравится и со сметаной.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • кабачки, 500 г;
  • сливки, 100 мл;
  • мука, 1.5 ст.л;
  • укроп и чеснок;
  • соль, перец.

Процесс приготовления

Кабачки лучше взять молодые, тогда блюдо получается особенно нежным и вкусным.

Режем овощи кубиками и обваливаем в муке, обжариваем на небольшом количестве растительного масла со всех сторон до румяности.

Вливаем в овощи сливки, перемешиваем и тушим на небольшом огне до загустения массы.

Теперь добавляем зелень – укроп и петрушку по вкусу и мелко рубленый чеснок.

Всю массу хорошо перемешиваем и тушим еще 1 минуту, снимаем с плиты.

«Сливочные» кабачки в сезон готовлю почти каждый день. Семья не против, никому еще не надоели

Такое мягкое и ароматное, сливочное блюдо очень подходит к отварной молодой картошечке, рису по-восточному, можно использовать в качестве соуса к запеченному мясу.

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