Шашлык без соли майонеза и уксуса. Бывалый шашлычник сказал, как приготовить сочный шашлык

Шашлык без соли, майонеза и уксуса — да, такое возможно приготовить и очень даже вкусно! К тому же, этот рецепт мне дал опытный шашлычник. И мясо получается невероятно сочным и нежным!
Шашлык без соли, майонеза и уксуса: ингредиенты
- мясо — только свежее, охлажденное, не замороженное. Желательно кусок с салом
- лук
- перец
- специи
Рецепт приготовления:
- Для маринада берите только лук и перец, специи по вкусу, но без соли. Лук нарежьте тонкими кольцами – берите много, переминайте руками и смешивайте с перцем. А потом добавляйте куски мяса и хорошо перемешивайте. Оставьте мариноваться на 8 часов, тогда мясо получается сочным и мягким. Мясо солить перед тем, как ставим шампура на мангал
- Жар должен быть умеренным, угли покрыты серым пеплом, немного тлеющие. Это важный такой момент. Используя эти нехитрые секреты, вы сделаете очень вкусный, ароматный, сочный шашлык
- Подавать шашлык без соли, майонеза и уксуса с зеленью, свежими огурцами, помидорами и лавашом! Получается что — то невероятное! Обязательно попробуйте приготовить по данному рецепту, и всегда вы будете придерживаться именно его! Будьте здоровы!
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