Шашлык без соли майонеза и уксуса. Бывалый шашлычник сказал, как приготовить сочный шашлык

Шашлык без соли, майонеза и уксуса — да, такое возможно приготовить и очень даже вкусно! К тому же, этот рецепт мне дал опытный шашлычник. И мясо получается невероятно сочным и нежным!

Шашлык без соли, майонеза и уксуса: ингредиенты

мясо — только свежее, охлажденное, не замороженное. Желательно кусок с салом лук перец специи

Рецепт приготовления: