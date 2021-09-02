Калачи из творога на сковороде. Лакомство за несколько минут

Калачи из творога на сковороде готовить таким образом одно удовольствие, так как они не растекаются и получаются очень вкусными и рассыпчатыми.

Калачи из творога на сковороде: ингредиенты

Мука — 160 гр. (сто шестьдесят грамм) Творог — 200 гр. (двести грамм) Сахар — 1 ст. л (одна столовая ложка) Яйца — 1 шт. (одна штука) Рафинированное растительное масло — 3 ст. л (три столовые ложки) Разрыхлитель — 1 ч. л (одна чайная ложка) Соль — 1-2 щ. (одна — две щепотки)

Процесс приготовления:

Сперва подготовьте все продукты.

Разотрите творог с сахаром, яйцом и солью при помощи вилки.

Муку с разрыхлителем просейте и введите в творожную массу.

Замесите тесто, раскатайте его толщиной 1 см, с помощью вырубок разных диаметров вырезайте калачи и жарьте до образования румяной корочки.

Затем калачи переверните и обжарьте с другой стороны.

Снимите калачи и выложите на бумажные салфетки, чтобы ушли излишки жира.

Калачи необходимо подавать тёплыми, слегка присыпав сверху сахарной пудрой.

Калачи из творога на сковороде — нежные и вкусные.

Готовьте на здоровье!