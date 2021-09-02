Скатерть-Самобранка

5 424 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений
    А что мяса там нет? Не хватает фарша.Вкусная и простая...
  • Ирина Чещина
    мякоть остается в сите?Яблочное желе без...
  • Александр Киевская Русь
    Яиц не хватает. Именно яйца дают неповторимый вкус дерунам (так их называют на Украине).Соседка китаянка ...

Калачи из творога на сковороде. Лакомство за несколько минут

Калачи из творога на сковороде готовить таким образом одно удовольствие, так как они не растекаются и получаются очень вкусными и рассыпчатыми.

Калачи из творога на сковороде: ингредиенты

Калачи из творога на сковороде

  1. Мука — 160 гр. (сто шестьдесят грамм)
  2. Творог — 200 гр. (двести грамм)
  3. Сахар — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  4. Яйца — 1 шт. (одна штука)
  5. Рафинированное растительное масло — 3 ст. л (три столовые ложки)
  6. Разрыхлитель — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  7. Соль — 1-2 щ. (одна — две щепотки)

Процесс приготовления:

  • Сперва подготовьте все продукты.
  • Разотрите творог с сахаром, яйцом и солью при помощи вилки.
  • Муку с разрыхлителем просейте и введите в творожную массу.
  • Замесите тесто, раскатайте его толщиной 1 см, с помощью вырубок разных диаметров вырезайте калачи и жарьте до образования румяной корочки.
  • Затем калачи переверните и обжарьте с другой стороны.
  • Снимите калачи и выложите на бумажные салфетки, чтобы ушли излишки жира.
  • Калачи необходимо подавать тёплыми, слегка присыпав сверху сахарной пудрой.

Калачи из творога на сковороде — нежные и вкусные.

Калачи из творога на сковороде. Лакомство за несколько минут 2

Готовьте на здоровье!

Ссылка на первоисточник
ВЫПЕЧКА
Обсудить

Картина дня

наверх