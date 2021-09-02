Калачи из творога на сковороде. Лакомство за несколько минут

Калачи из творога на сковороде готовить таким образом одно удовольствие, так как они не растекаются и получаются очень вкусными и рассыпчатыми.
Калачи из творога на сковороде: ингредиенты
- Мука — 160 гр. (сто шестьдесят грамм)
- Творог — 200 гр. (двести грамм)
- Сахар — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Рафинированное растительное масло — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Разрыхлитель — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Соль — 1-2 щ. (одна — две щепотки)
Процесс приготовления:
- Сперва подготовьте все продукты.
- Разотрите творог с сахаром, яйцом и солью при помощи вилки.
- Муку с разрыхлителем просейте и введите в творожную массу.
- Замесите тесто, раскатайте его толщиной 1 см, с помощью вырубок разных диаметров вырезайте калачи и жарьте до образования румяной корочки.
- Затем калачи переверните и обжарьте с другой стороны.
- Снимите калачи и выложите на бумажные салфетки, чтобы ушли излишки жира.
- Калачи необходимо подавать тёплыми, слегка присыпав сверху сахарной пудрой.
Калачи из творога на сковороде — нежные и вкусные.
Готовьте на здоровье!
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