Печенье Сигареты с орехами. Тающее во рту лакомство с незабываемым вкусом

Печенье Сигареты с орехами понравиться всем без исключения. Лёгкое в приготовлении печенье порадует Ваших родных и друзей приятным вкусом.
Печенье Сигареты с орехами: ингредиенты
Тесто:
- Масло сливочное — 200 гр. (двести грамм)
- Мука — 500 гр. (пятьсот грамм)
- Сметана — 200 гр. (двести грамм)
- Щепотка ванилина
- Соль — 1/3 ч. л (одна треть чайной ложки)
Начинка:
- Сахар — 200 гр. (двести грамм)
- Грецкие орехи — 300 гр. (триста грамм)
- Мёд — 2-3 ст. л (две-три столовые ложки)
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Сахарная пудра для посыпки
Процесс приготовления:
- Муку просейте в отдельную ёмкость и добавьте к ней соль с ванилином.
- Масло нарежьте небольшими кусочками и переложите в ту же ёмкость. Массу разотрите до консистенции мелкой крошки.
- Сделайте в центре яму и выложите туда сметану, перемешайте ложкой до получения рассыпчатой массы.
- Руками соберите тесто в ком, оберните в пищевую плёнку и поставьте в холодильник на некоторое время.
- Приготовьте начинку. Обжарьте на сухой сковороде орехи, переложите в чашу блендера и измельчите до получения мелкой крошки. Переложите в другую ёмкость, добавьте сахарный песок и мёд, тщательно перемешайте.
- Тесто достаньте из холодильника, отрежьте 1/3 часть. Скатайте из теста колбаску и нарежьте на небольшие кусочки. Используйте муку для подсыпки, чтобы нежное тесто не прилипало. каждый кусочек обмакните в муке и приплющите.
- Раскатайте скалкой их в тонкие лепёшки и разместите в центре начинку.
- Затем края теста подверните внутрь и скатайте в сигарету.
- На застеленный пергаментной бумагой противень разместите подготовленные изделия на небольшом расстоянии друг от друга.
- Смажьте сверху печенье желтком.
- Отправьте печенье выпекаться в разогретой до 180 градусов духовке на 15 минут.
- Готовые остывшие печенья посыпьте сахарной пудрой.
Печенье Сигареты с орехами просто растает во рту.
Приятного аппетита!
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