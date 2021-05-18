Скатерть-Самобранка

5 370 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ЖИВУ В РАЮ ОДЕТА В СЧАСТЬЕ
    представила вкус ! хреньСалат за 5 минут ...
  • Владимир Сергеев
    Это ЧИСТО мясной продукт . Нитрид Натрия - это вкусовая добавка. типа соли и перца.. 150грамм сырого это как раз для...Купила в Норвегии...
  • Ирина Новичихина
    С каких это пор пирожки стали называться булочками? В булочках, в отличие от пирожков, не бывает начинки.Мало кто знает эт...

Печенье Сигареты с орехами. Тающее во рту лакомство с незабываемым вкусом

Печенье Сигареты с орехами понравиться всем без исключения. Лёгкое в приготовлении печенье порадует Ваших родных и друзей приятным вкусом.

Печенье Сигареты с орехами: ингредиенты

Печенье Сигареты с орехами

Тесто:

  1. Масло сливочное — 200 гр. (двести грамм)
  2. Мука — 500 гр. (пятьсот грамм)
  3. Сметана — 200 гр. (двести грамм)
  4. Щепотка ванилина
  5. Соль — 1/3 ч. л (одна треть чайной ложки)

Начинка:

  1. Сахар — 200 гр. (двести грамм)
  2. Грецкие орехи — 300 гр. (триста грамм)
  3. Мёд — 2-3 ст. л (две-три столовые ложки)
  4. Яйца — 1 шт. (одна штука)
  5. Сахарная пудра для посыпки

Процесс приготовления:

  • Муку просейте в отдельную ёмкость и добавьте к ней соль с ванилином.
  • Масло нарежьте небольшими кусочками и переложите в ту же ёмкость. Массу разотрите до консистенции мелкой крошки.
  • Сделайте в центре яму и выложите туда сметану, перемешайте ложкой до получения рассыпчатой массы.
  • Руками соберите тесто в ком, оберните в пищевую плёнку и поставьте в холодильник на некоторое время.
  • Приготовьте начинку. Обжарьте на сухой сковороде орехи, переложите в чашу блендера и измельчите до получения мелкой крошки. Переложите в другую ёмкость, добавьте сахарный песок и мёд, тщательно перемешайте.
  • Тесто достаньте из холодильника, отрежьте 1/3 часть. Скатайте из теста колбаску и нарежьте на небольшие кусочки.
    Используйте муку для подсыпки, чтобы нежное тесто не прилипало. каждый кусочек обмакните в муке и приплющите.
  • Раскатайте скалкой их в тонкие лепёшки и разместите в центре начинку.
  • Затем края теста подверните внутрь и скатайте в сигарету.
  • На застеленный пергаментной бумагой противень разместите подготовленные изделия на небольшом расстоянии друг от друга.
  • Смажьте сверху печенье желтком.
  • Отправьте печенье выпекаться в разогретой до 180 градусов духовке на 15 минут.
  • Готовые остывшие печенья посыпьте сахарной пудрой.

Печенье Сигареты с орехами просто растает во рту.

Печенье Сигареты с орехами. Тающее во рту лакомство с незабываемым вкусом 4

 

Приятного аппетита!

Ссылка на первоисточник
ВЫПЕЧКА
Обсудить
Устав
Материал, выбранный редакторами МиртесенООО УК "Жилищник" 561-17-22

Устав

Читать
Архитектура, которую мы не хотим терять: улица Ленина в ожидании реконструкции
Материал, выбранный редакторами МиртесенПервые новости Севастополя | Телеканал НТС

Архитектура, которую мы не хотим терять: улица Ленина в ожидании реконструкции

2
20 примеров самого бесполезного и глупого дизайна, авторам которого должно быть стыдно
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

20 примеров самого бесполезного и глупого дизайна, авторам которого должно быть стыдно

50-летняя Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой
Материал, выбранный редакторами МиртесенDooralei

50-летняя Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой

Останки, на которые люди смотрят годами: 8 самых известных «современных» мумий
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

Останки, на которые люди смотрят годами: 8 самых известных «современных» мумий

Я б навеки пошел за тобой Хоть в свои, хоть в чужие дали... В первый раз я запел про любовь, В первый раз отрекаюсь скандалить! Серия "Русская Женщина!"
Материал, выбранный редакторами МиртесенХОЛЛИВИЗОР

Я б навеки пошел за тобой Хоть в свои, хоть в чужие дали... В первый раз я запел про любовь, В первый раз отрекаюсь скандалить! Серия "Русская Женщина!"

118
Какие тренды миру задало «Евровидение»
Материал, выбранный редакторами МиртесенВыйти замуж

Какие тренды миру задало «Евровидение»

Самые необычные тематические парки мира
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаука и техника

Самые необычные тематические парки мира

Эстетика принцессы МАРГАРЕТ: Яркая и трагичная жизнь
Материал, выбранный редакторами МиртесенSvadba1000.ru

Эстетика принцессы МАРГАРЕТ: Яркая и трагичная жизнь

Две дизельные подлодки ТОФ провели учения в Японском море
Материал, выбранный редакторами МиртесенRT НА РУССКОМ

Две дизельные подлодки ТОФ провели учения в Японском море

Человечеству грозит исчезновение кофе
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Человечеству грозит исчезновение кофе

Суд выписал дочь Иосифа Пригожина из квартиры в центре Москвы
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости России

Суд выписал дочь Иосифа Пригожина из квартиры в центре Москвы

Минск ждет от Москвы полмиллиарда долларов
Материал, выбранный редакторами МиртесенКартина Дня

Минск ждет от Москвы полмиллиарда долларов

ФАС сообщила об отсутствии ходатайства "Магнита" о покупке сети "Дикси"
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

ФАС сообщила об отсутствии ходатайства "Магнита" о покупке сети "Дикси"

В Керчи вспоминают жертв депортации 1944 года
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

В Керчи вспоминают жертв депортации 1944 года

Росгвардейцы рассказали о поисках шестилетнего мальчика в Нижнем Новгороде
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Росгвардейцы рассказали о поисках шестилетнего мальчика в Нижнем Новгороде

«До школы не дошел»: в городе Обь пропал 15-летний подросток
Материал, выбранный редакторами МиртесенНовости Сибири

«До школы не дошел»: в городе Обь пропал 15-летний подросток

Эксперт Шконда рассказал, как импортозамещение отражается на деятельности фермеров
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Эксперт Шконда рассказал, как импортозамещение отражается на деятельности фермеров

Крымчане готовят двойной ответ на водную блокаду со стороны Киева
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Крымчане готовят двойной ответ на водную блокаду со стороны Киева

Российский фигурист Самойлов решил выступать за Польшу
Материал, выбранный редакторами МиртесенАиФ.ru | Объясняем, что происходит

Российский фигурист Самойлов решил выступать за Польшу

Catarinense. Chapecoense. Way to the final
Материал, выбранный редакторами МиртесенSportrecs

Catarinense. Chapecoense. Way to the final

Все голы 3 группы с 3 по 15 мая ОЛИМП – Первенства ПФЛ-2020/2021
Материал, выбранный редакторами МиртесенSportrecs

Все голы 3 группы с 3 по 15 мая ОЛИМП – Первенства ПФЛ-2020/2021

Будущее отрасли. В федеральный закон о виноградарстве и виноделии хотят внести поправки: какие и что это даст?
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

Будущее отрасли. В федеральный закон о виноградарстве и виноделии хотят внести поправки: какие и что это даст?

This Is Us Sneak Peek: Beth Highly Approves of Randall's Fly New Look
Материал, выбранный редакторами МиртесенFace Tube is a fun name,

This Is Us Sneak Peek: Beth Highly Approves of Randall's Fly New Look

Названы плюсы тотального учета домашних животных
Материал, выбранный редакторами МиртесенMeMo-Logic

Названы плюсы тотального учета домашних животных

Отсель грозить нам будут шведы
Материал, выбранный редакторами МиртесенБАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

Отсель грозить нам будут шведы

Женщины-гинекологи признались, что никогда не были у гинеколога
Материал, выбранный редакторами МиртесенMeMo-Logic

Женщины-гинекологи признались, что никогда не были у гинеколога

Медицина и юриспруденция набирают популярность среди крымских студентов
Материал, выбранный редакторами МиртесенВЕСТИ КРЫМ

Медицина и юриспруденция набирают популярность среди крымских студентов

Храмы Севастополя обзавелись специальными терминалами для сбора пожертвований
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Храмы Севастополя обзавелись специальными терминалами для сбора пожертвований

Картина дня

наверх