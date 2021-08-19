Хрустящие кабачки в духовке: быстрый и эффективный рецепт

Хрустящие кабачки в духовке! Сегодня предлагаем приготовить хрустящие кабачки в духовке. Наш рецепт очень быстрый и эффективный, так что закупайте продукты и начинайте!
Хрустящие кабачки в духовке: ингредиенты
- два больших молодых кабачка
- тридцать миллилитров растительного масла
- два чистых полиэтиленовых пакета
- соль
- четыре столовые ложки муки
- любимые специи – по вкусу
Хрустящие кабачки в духовке: как готовить
- Кабачки хорошо помыть и, если они молодые, то, не очищая, нарезать колечками толщиной в полтора сантиметра.
- Кабачки поместить в глубокую мисочку.
- Взять два новых полиэтиленовых пакета, заложить один в другой.
- В пакеты отправить специи, соль, муку.
- Пакеты закрыть и хорошо перемешать содержимое.
- После открыть пакеты и по частям отправить туда кабачки.
- Оставляя воздух в пакетах, снова закрыть их и, встряхивая, обвалять кабачки.
- В духовку заложить противень и заранее хорошо разогреть его.
- Достать разогретый противень и смазать растительным маслом.
- Обваленные кабачки отправить из пакетов на противень.
- В разогретую до ста восьмидесяти градусов духовку примерно на двенадцать минут отправить противень с кабачками.
- После достать противень, перевернуть кабачки и отправить в духовку на самую верхнюю полку еще буквально минуты на три.
- Вот такие поджаристые, хрустящие кабачки мы приготовили в духовке.
Положите кабачки на большое плоское блюдо и подайте на стол. Можно к ним положить сметану, или же какие-нибудь соусы, приготовленные с чесноком и сыром или же со сметаной. Впрочем, кому как нравится.
Хрустящие кабачки в духовке: готовы
Кабачки обязательно понравятся. Кушайте на здоровье!
Свежие комментарии