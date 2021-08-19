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Хрустящие кабачки в духовке: быстрый и эффективный рецепт

Хрустящие кабачки в духовке! Сегодня предлагаем приготовить хрустящие кабачки в духовке. Наш рецепт очень быстрый и эффективный, так что закупайте продукты и начинайте!

Хрустящие кабачки в духовке: ингредиенты

  • два больших молодых кабачка

Хрустящие кабачки в духовке

  • тридцать миллилитров растительного масла
  • два чистых полиэтиленовых пакета
  • соль
  • четыре столовые ложки муки
  • любимые специи – по вкусу

Хрустящие кабачки в духовке: как готовить

  • Кабачки хорошо помыть и, если они молодые, то, не очищая, нарезать колечками толщиной в полтора сантиметра.

Хрустящие кабачки в духовке

  • Кабачки поместить в глубокую мисочку.
  • Взять два новых полиэтиленовых пакета, заложить один в другой.
  • В пакеты отправить специи, соль, муку.
  • Пакеты закрыть и хорошо перемешать содержимое.
  • После открыть пакеты и по частям отправить туда кабачки.
  • Оставляя воздух в пакетах, снова закрыть их и, встряхивая, обвалять кабачки.
  • В духовку заложить противень и заранее хорошо разогреть его.
  • Достать разогретый противень и смазать растительным маслом.
  • Обваленные кабачки отправить из пакетов на противень.
  • В разогретую до ста восьмидесяти градусов духовку примерно на двенадцать минут отправить противень с кабачками.

Хрустящие кабачки в духовке

  • После достать противень, перевернуть кабачки и отправить в духовку на самую верхнюю полку еще буквально минуты на три.
  • Вот такие поджаристые, хрустящие кабачки мы приготовили в духовке.

Положите кабачки на большое плоское блюдо и подайте на стол. Можно к ним положить сметану, или же какие-нибудь соусы, приготовленные с чесноком и сыром или же со сметаной. Впрочем, кому как нравится.

Хрустящие кабачки в духовке: готовы

Кабачки обязательно понравятся. Кушайте на здоровье!

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