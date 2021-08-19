Хрустящие кабачки в духовке: быстрый и эффективный рецепт

Хрустящие кабачки в духовке! Сегодня предлагаем приготовить хрустящие кабачки в духовке. Наш рецепт очень быстрый и эффективный, так что закупайте продукты и начинайте!

Хрустящие кабачки в духовке: ингредиенты

два больших молодых кабачка

тридцать миллилитров растительного масла

два чистых полиэтиленовых пакета

соль

четыре столовые ложки муки

любимые специи – по вкусу

Хрустящие кабачки в духовке: как готовить

Кабачки хорошо помыть и, если они молодые, то, не очищая, нарезать колечками толщиной в полтора сантиметра.

Кабачки поместить в глубокую мисочку.

Взять два новых полиэтиленовых пакета, заложить один в другой.

В пакеты отправить специи, соль, муку.

Пакеты закрыть и хорошо перемешать содержимое.

После открыть пакеты и по частям отправить туда кабачки.

Оставляя воздух в пакетах, снова закрыть их и, встряхивая, обвалять кабачки.

В духовку заложить противень и заранее хорошо разогреть его.

Достать разогретый противень и смазать растительным маслом.

Обваленные кабачки отправить из пакетов на противень.

В разогретую до ста восьмидесяти градусов духовку примерно на двенадцать минут отправить противень с кабачками.

После достать противень, перевернуть кабачки и отправить в духовку на самую верхнюю полку еще буквально минуты на три.

Вот такие поджаристые, хрустящие кабачки мы приготовили в духовке.

Положите кабачки на большое плоское блюдо и подайте на стол. Можно к ним положить сметану, или же какие-нибудь соусы, приготовленные с чесноком и сыром или же со сметаной. Впрочем, кому как нравится.

Хрустящие кабачки в духовке: готовы

Кабачки обязательно понравятся. Кушайте на здоровье!