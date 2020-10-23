Суп из кролика: лёгкий полезный и очень вкусный супчик

Суп из кролика – получается полезным, легким, и очень вкусным! Отличный вариант разнообразить детское меню. Готовить очень легко.
Суп из кролика: ингредиенты
- 500 (пятьсот) гр – кролика
- 2 (две) шт – моркови
- 2 (две) шт – лука
- 3 (три) шт – сушеных помидоров
- 300 (триста) гр – картофеля
- 75 (семьдесят пять) гр – болгарского перца
- 50 (пятьдесят) гр – вермишели
- Полтора л – воды
- Петрушка по вкусу
- Укроп по вкусу
- Соль и лавровый лист по вкусу
Суп из кролика: рецепт
- Кролика разделайте. Выберите любую часть. Залейте водой в кастрюле и начните варить. Появится пена, снимите ее
- Через двадцать минут положите морковь, лук и лавровый лист
- Варите один час
- Через час выньте лук и морковь и мясо
- Отправьте в бульон картофель, нарезанный кубиком
- Лук мелко нарежьте. Морковь натрите на мелкой терке, болгарский перец нарежьте мелким кубиком и жарьте на сковороде с растительным маслом
- Сушеные томаты мелко нарежьте и положите в кастрюлю
- Мясо кролика отделите от костей и верните в бульон
- Мелко порубите зелень и положите в суп
- Варите еще минут 15
- Затем дайте настояться минут 10 и подавайте к столу
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