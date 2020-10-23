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Суп из кролика: лёгкий полезный и очень вкусный супчик

Суп из кролика – получается полезным, легким, и очень вкусным! Отличный вариант разнообразить детское меню. Готовить очень легко.

Суп из кролика: ингредиенты

Суп из кролика

  1. 500 (пятьсот) гр – кролика
  2. 2 (две) шт – моркови
  3. 2 (две) шт – лука
  4. 3 (три) шт – сушеных помидоров
  5. 300 (триста) гр – картофеля
  6. 75 (семьдесят пять) гр – болгарского перца
  7. 50 (пятьдесят) гр – вермишели
  8. Полтора л – воды
  9. Петрушка по вкусу
  10. Укроп по вкусу
  11. Соль и лавровый лист по вкусу

Суп из кролика: рецепт

Суп из кролика

  • Кролика разделайте. Выберите любую часть. Залейте водой в кастрюле и начните варить. Появится пена, снимите ее
  • Через двадцать минут положите морковь, лук и лавровый лист
  • Варите один час
  • Через час выньте лук и морковь и мясо
  • Отправьте в бульон картофель, нарезанный кубиком

Суп из кролика

  • Лук мелко нарежьте. Морковь натрите на мелкой терке, болгарский перец нарежьте мелким кубиком и жарьте на сковороде с растительным маслом
  • Сушеные томаты мелко нарежьте и положите в кастрюлю
  • Мясо кролика отделите от костей и верните в бульон
  • Мелко порубите зелень и положите в суп
  • Варите еще минут 15
  • Затем дайте настояться минут 10 и подавайте к столу

Суп из кролика готов: Видео

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