Салат Ромашка: весенний салат-торт — украшение и угощение

Салат Ромашка! Пусть весна войдёт в Ваш дом с праздничным ярким салатиком «Ромашка». Пусть этот нежный салатик поднимет Вашей семье, родным и друзьям настроение и заставит всех улыбнуться на встречу самой счастливой весне. И пусть за обеденным столом царит любовь и доброта.

Салат Ромашка: продукты

Четыреста граммов куриной печени

Сто двадцать граммов морковки

Сто семьдесят граммов картофеля

Пять крупных куриных яйца

Сто двадцать граммов лука

Двести семьдесят граммов шампиньонов

Пучок укропа

Растительное масло для жарки

Майонез для заправки салата

Соль

При желании чёрный перец

Салат Ромашка: рецепт

Взять эмалированную кастрюлечку и вскипятить в ней воду. Пока закипит, достать из упаковки куриную печень и промыть. Запустить печень в кипящую воду. Засечь время на пятнадцать минут. Когда время истечёт, нужно будет сразу достать печень из воды при помощи шумовки и переложить в эмалированный тазик. Если продержать печень долго, она просто разварится.

Пока печень остывает, промыть скорлупку яиц и поставить варить в подсоленной воде (иначе есть риск, что яички лопнут). После того, как вода начнёт кипеть, варить яйца восемь минут. Когда яички сварятся, очистить их от скорлупы.

Помыть картошку и морковь. Залить водой комнатной температуры и поставить варить. Когда овощи будут легко протыкаться, достать их из воды. Дать немного остыть, чтобы не обжигали пальцы. Очистить морковь и картофель.

Залить водой комнатной температуры и поставить варить. Когда овощи будут легко протыкаться, достать их из воды. Дать немного остыть, чтобы не обжигали пальцы. Очистить морковь и картофель. Почистить лук и разрезать тонкими полукольцами.

Хорошо помыть шампиньоны. Удалить тёмные пятнышки, если таковые имеются. Нарезать тонкими дольками.

Взять сковороду с тефлоновым покрытием. Разлить по ней растительное масло и подогреть. Высыпать в сковороду нарезанный лук и поджарить до прозрачности. Добавить шампиньоны и жарить ещё шесть минут на среднем огне. Добавить нужное количество соли и перца, после чего выключить плиту и дать грибочкам остыть.

Прокрутить куриную печень через мясорубку и перемешать с грибочками и с луком.

С помощью мультирезки натереть варёный картофель и варёную морковь, формируя две отдельные горки.

Натереть белки и отдельно от желтков, формируя две горки: белую и жёлтую.

Помыть укроп и прокрутить в центрифуге для сушки зелени или же просто просушить полотенцем. Мелко нарезать.

Теперь начинается художественный, творческий процесс. Вначале уложить слой моркови. Промазать майонезом. Затем следует слой с куриной печенью и грибами. Опять нужно промазать майонезом. Вообще промазывать нужно каждый слой, так как майонез играет своего рода цементирующую роль. Следующим будет укропчик, затем яичный желток (не весь), затем картофель.

Снова смазать майонезом. Взять маленькую разеточку и в перевёрнутом состоянии опустить на середину верхнего слоя, чтобы стали видны очертания окружности. Убрать разеточку и заполнить получившийся круг желтком. От круга начать формировать лепестки «ромашки» при помощи яичного белка. Отверстия заполнить укропом.

Салат Ромашка: готов!

Вот Вы и приготовили своего рода цветочек — королеву обеденного стола. Как картинка — просто загляденье! Желаем Вам отлично провести день!