Салат Ромашка: весенний салат-торт — украшение и угощение

Салат Ромашка! Пусть весна войдёт в Ваш дом с праздничным ярким салатиком «Ромашка». Пусть этот нежный салатик поднимет Вашей семье, родным и друзьям настроение и заставит всех улыбнуться на встречу самой счастливой весне. И пусть за обеденным столом царит любовь и доброта.
Салат Ромашка: продукты
- Четыреста граммов куриной печени
- Сто двадцать граммов морковки
- Сто семьдесят граммов картофеля
- Пять крупных куриных яйца
- Сто двадцать граммов лука
- Двести семьдесят граммов шампиньонов
- Пучок укропа
- Растительное масло для жарки
- Майонез для заправки салата
- Соль
- При желании чёрный перец
Салат Ромашка: рецепт
- Взять эмалированную кастрюлечку и вскипятить в ней воду. Пока закипит, достать из упаковки куриную печень и промыть. Запустить печень в кипящую воду. Засечь время на пятнадцать минут. Когда время истечёт, нужно будет сразу достать печень из воды при помощи шумовки и переложить в эмалированный тазик. Если продержать печень долго, она просто разварится.
- Пока печень остывает, промыть скорлупку яиц и поставить варить в подсоленной воде (иначе есть риск, что яички лопнут). После того, как вода начнёт кипеть, варить яйца восемь минут. Когда яички сварятся, очистить их от скорлупы.
- Помыть картошку и морковь. Залить водой комнатной температуры и поставить варить. Когда овощи будут легко протыкаться, достать их из воды. Дать немного остыть, чтобы не обжигали пальцы. Очистить морковь и картофель.
- Почистить лук и разрезать тонкими полукольцами.
- Хорошо помыть шампиньоны. Удалить тёмные пятнышки, если таковые имеются. Нарезать тонкими дольками.
- Взять сковороду с тефлоновым покрытием. Разлить по ней растительное масло и подогреть. Высыпать в сковороду нарезанный лук и поджарить до прозрачности. Добавить шампиньоны и жарить ещё шесть минут на среднем огне. Добавить нужное количество соли и перца, после чего выключить плиту и дать грибочкам остыть.
- Прокрутить куриную печень через мясорубку и перемешать с грибочками и с луком.
- С помощью мультирезки натереть варёный картофель и варёную морковь, формируя две отдельные горки.
- Натереть белки и отдельно от желтков, формируя две горки: белую и жёлтую.
- Помыть укроп и прокрутить в центрифуге для сушки зелени или же просто просушить полотенцем. Мелко нарезать.
- Теперь начинается художественный, творческий процесс. Вначале уложить слой моркови. Промазать майонезом. Затем следует слой с куриной печенью и грибами. Опять нужно промазать майонезом. Вообще промазывать нужно каждый слой, так как майонез играет своего рода цементирующую роль. Следующим будет укропчик, затем яичный желток (не весь), затем картофель.
- Снова смазать майонезом. Взять маленькую разеточку и в перевёрнутом состоянии опустить на середину верхнего слоя, чтобы стали видны очертания окружности. Убрать разеточку и заполнить получившийся круг желтком. От круга начать формировать лепестки «ромашки» при помощи яичного белка. Отверстия заполнить укропом.
Салат Ромашка: готов!
Вот Вы и приготовили своего рода цветочек — королеву обеденного стола. Как картинка — просто загляденье! Желаем Вам отлично провести день!
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