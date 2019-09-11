Скатерть-Самобранка

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«Макароша». Потрясающе вкусно. Отличные вариант когда нужно всех накормить, а заморачиваться неохота

Взбиваем 3-4 яйца со стаканом сливок и 150 гр. тёртого сыра. солим и перчим.

Берём пачку отваренных спагетти и перемешиваем их с яичной массой.

Выкладываем в смазанную форму.

На них кладем смесь из сырой курочки (3-4 филе) и маринованных огурцов (4-6 шт)
Солим и перчим.

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Потом помидоры (3-4) кружочками и сеточку из майонеза.

Последний слой — тёртый сыр.

А теперь в духовку на 200 градусов пока сыр не станет румяно-золотистым!

А теперь угощаемся!
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