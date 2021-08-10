Яичница в лаваше Волшебный завтрак. Быстрый и лёгкий в исполнении рецепт

Яичница в лаваше Волшебный завтрак — станет одним из ваших любимых рецептов. Это блюдо внесёт разнообразие в ваше повседневное меню.
Яичница в лаваше Волшебный завтрак: ингредиенты
- Лаваш — 2 шт. (две штуки)
- Яйца — 5 шт. (пять штук)
- Сыр твёрдый — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Зелень (укроп, петрушка) — 1 пучок
- Специи, соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Натрите сыр на мелкой тёрке, мелко нарежьте зелень.
- Лаваш или мексиканские лепёшки нарежьте в круглую форму диаметром вашей сковороды.
- Уложите первую лепёшку на сухую, сковороду, разбейте яйца, сверху присыпьте зеленью, посолите, поперчите, добавьте другие специи по вашему вкусу.
- Сверху выложите половину натёртого сыра, количество сыра вы можете взять для себя своё.
- Сверху выложите вторую лепёшку и слегка примните, накройте крышкой и поставьте на средний огонь. Подождите минут 5-7, затем аккуратно переверните, присыпьте сыром и снова накройте крышкой ещё на пять минут.
- Затем снимите готовое блюдо со сковороды и дайте немного остыть. Затем нарежьте острым ножом и подавайте к столу.
Яичница в лаваше Волшебный завтрак получается невероятно вкусной.
Приятного аппетита!
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