Яичница в лаваше Волшебный завтрак. Быстрый и лёгкий в исполнении рецепт

Яичница в лаваше Волшебный завтрак — станет одним из ваших любимых рецептов. Это блюдо внесёт разнообразие в ваше повседневное меню.

Яичница в лаваше Волшебный завтрак: ингредиенты

Лаваш — 2 шт. (две штуки) Яйца — 5 шт. (пять штук) Сыр твёрдый — 150 гр. (сто пятьдесят грамм) Зелень (укроп, петрушка) — 1 пучок Специи, соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Натрите сыр на мелкой тёрке, мелко нарежьте зелень.

Лаваш или мексиканские лепёшки нарежьте в круглую форму диаметром вашей сковороды.

Уложите первую лепёшку на сухую, сковороду, разбейте яйца, сверху присыпьте зеленью, посолите, поперчите, добавьте другие специи по вашему вкусу.

Сверху выложите половину натёртого сыра, количество сыра вы можете взять для себя своё.

Сверху выложите вторую лепёшку и слегка примните, накройте крышкой и поставьте на средний огонь. Подождите минут 5-7, затем аккуратно переверните, присыпьте сыром и снова накройте крышкой ещё на пять минут.

Затем снимите готовое блюдо со сковороды и дайте немного остыть. Затем нарежьте острым ножом и подавайте к столу.

Яичница в лаваше Волшебный завтрак получается невероятно вкусной.

Приятного аппетита!