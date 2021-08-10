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Яичница в лаваше Волшебный завтрак. Быстрый и лёгкий в исполнении рецепт

Яичница в лаваше Волшебный завтрак — станет одним из ваших любимых рецептов. Это блюдо внесёт разнообразие в ваше повседневное меню.

Яичница в лаваше Волшебный завтрак: ингредиенты

Яичница в лаваше Волшебный завтрак

  1. Лаваш — 2 шт. (две штуки)
  2. Яйца — 5 шт. (пять штук)
  3. Сыр твёрдый — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  4. Зелень (укроп, петрушка) — 1 пучок
  5. Специи, соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  • Натрите сыр на мелкой тёрке, мелко нарежьте зелень.
  • Лаваш или мексиканские лепёшки нарежьте в круглую форму диаметром вашей сковороды.
  • Уложите первую лепёшку на сухую, сковороду, разбейте яйца, сверху присыпьте зеленью, посолите, поперчите, добавьте другие специи по вашему вкусу.
  • Сверху выложите половину натёртого сыра, количество сыра вы можете взять для себя своё.
  • Сверху выложите вторую лепёшку и слегка примните, накройте крышкой и поставьте на средний огонь. Подождите минут 5-7, затем аккуратно переверните, присыпьте сыром и снова накройте крышкой ещё на пять минут.
  • Затем снимите готовое блюдо со сковороды и дайте немного остыть. Затем нарежьте острым ножом и подавайте к столу.

Яичница в лаваше Волшебный завтрак получается невероятно вкусной.

Яичница в лаваше Волшебный завтрак. Быстрый и лёгкий в исполнении рецепт 6

Приятного аппетита!

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